La antigüedad de unos explosivos militares almacenados en Iowa encendió las alarmas por el riesgo de una detonación accidental y una posible contaminación ambiental. Se trata de 68 barriles que contienen azida de plomo, un compuesto altamente sensible que, con el paso de los años, desarrolló cristales inestables capaces de reaccionar ante cambios de temperatura, fricción o movimiento. Ante el peligro que representa manipularlos o mantenerlos almacenados, el Ejército de Estados Unidos optó por destruirlos mediante una detonación controlada.

La operación se realizará este miércoles 25 de noviembre en la planta de municiones del Ejército (Iowa Army Ammunition Plant), ubicada cerca de Middletown, en el sureste de Iowa. El procedimiento recibió autorización de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, que el lunes 23 de noviembre levantó el obstáculo judicial que mantenía suspendido el plan.

Sin embargo, la decisión no ha disipado la preocupación de los habitantes de la región. Residentes y organizaciones ambientalistas advierten que la explosión podría liberar partículas de plomo al aire y provocar que el material contaminante se deposite en viviendas, cultivos, jardines y otras superficies.

¿Por qué el Ejército detonará los 68 barriles de azida de plomo?

La azida de plomo es un explosivo primario utilizado en la fabricación de detonadores militares. Su función consiste en iniciar la reacción que activa cargas explosivas de mayor tamaño. Aunque se emplea en cantidades controladas dentro de las municiones, se trata de un material extremadamente sensible a los impactos, la fricción y las variaciones de temperatura.

El problema en Iowa comenzó con el deterioro de los recipientes que almacenaban el compuesto. De acuerdo con los documentos presentados ante la Justicia, los barriles permanecían guardados desde hacía más de 2 décadas en depósitos cubiertos de tierra. En su interior contenían una mezcla del explosivo con una solución estabilizadora de agua y etanol.

Con el transcurso del tiempo, la reducción del líquido favoreció la formación de cristales de azida de plomo en las paredes y los bordes de los recipientes. Esta transformación elevó considerablemente la sensibilidad del material, hasta convertir cualquier movimiento o manipulación en una posible fuente de ignición.

El Ejército detectó el problema en marzo de 2026 y comenzó a estudiar distintas alternativas para eliminar los explosivos. Entre las opciones consideradas estuvieron el traslado de los barriles, la neutralización química y otros tratamientos especializados. Sin embargo, los expertos militares concluyeron que mover los recipientes o intervenir directamente en su contenido podría desencadenar una explosión accidental con consecuencias fatales.

Las bajas temperaturas también representan un factor de riesgo. Según los argumentos presentados por el Departamento de Justicia, la disminución del líquido estabilizador aumenta la posibilidad de congelación y hace que los cristales sean todavía más sensibles. Por ello, las autoridades consideran que una detonación controlada ofrece una alternativa menos peligrosa que prolongar el almacenamiento.

¿Qué decidió la Corte de Apelaciones sobre la operación en Iowa?

El Octavo Circuito rechazó la solicitud de emergencia presentada por organizaciones ambientalistas que buscaban mantener suspendido el permiso concedido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

La demanda, impulsada por Earthjustice en representación de grupos como el Iowa Environmental Council y el Sierra Club, cuestionaba las garantías ambientales y sanitarias del procedimiento. No obstante, el panel de 3 jueces consideró que los demandantes no demostraron que probablemente fueran a prevalecer en su impugnación del permiso.

El fallo permitió retirar la suspensión temporal y despejó el camino para que el Ejército ejecutara la operación. Sin embargo, la resolución no supone que hayan desaparecido las preocupaciones ambientales ni representa una decisión definitiva sobre todos los argumentos planteados por las organizaciones.

El plan de emergencia contempla barreras físicas alrededor de los depósitos, restricciones meteorológicas, avisos públicos, modelos de dispersión atmosférica y monitoreo ambiental después de la detonación. Las autoridades también coordinarán el procedimiento con distintas agencias federales, estatales y locales.

Preocupación por una posible nube de polvo de plomo

Uno de los principales temores de los habitantes de Middletown es que la explosión libere partículas de plomo capaces de desplazarse con el viento y depositarse en viviendas, terrenos agrícolas y otras superficies. Earthjustice advirtió que, dependiendo de las condiciones meteorológicas, la contaminación podría alcanzar zonas situadas hasta 100 millas del lugar de la operación.

La organización ambientalista cuestionó el manejo de los explosivos y reclamó mayor transparencia sobre las posibles consecuencias sanitarias. Aunque el tribunal permitió avanzar con el plan, los grupos demandantes mantienen sus objeciones sobre la evaluación de los riesgos y las medidas de protección para las comunidades cercanas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los residentes permanecer dentro de sus viviendas durante la operación y evitar la exposición al polvo exterior. También aconsejaron limpiar con agua las superficies exteriores una vez concluida la detonación, para reducir el contacto con posibles residuos de plomo.

Trump intervino en la controversia por los explosivos en Iowa

El caso también adquirió una dimensión política después de que Donald Trump solicitara detener temporalmente la operación hasta obtener autorización judicial. El presidente también expresó su deseo de que Rob Sand, gobernador electo de Iowa, respaldara el procedimiento.

Sand, quien asumirá el cargo en enero de 2027, respondió que la responsabilidad de tomar decisiones técnicas corresponde al Gobierno federal y reclamó que los habitantes reciban información suficiente sobre los riesgos y las medidas preventivas.

Mientras tanto, las sucesivas postergaciones han mantenido en alerta a los residentes de Middletown, quienes esperan que la operación permita resolver un problema de seguridad que lleva meses generando incertidumbre.

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