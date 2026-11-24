La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que establece una pausa de 5 años en la fabricación, distribución y venta de juguetes infantiles equipados con chatbots de inteligencia artificial (IA) que mantienen conversaciones con menores a través de Internet.

La medida alcanza productos como muñecas, peluches parlantes y robots interactivos, y busca reducir los riesgos relacionados con la exposición a contenidos inapropiados, la privacidad y la salud mental de los niños.

La nueva normativa, identificada como S.9408A/A.11144B, entrará en vigor 90 días después de su promulgación. Esto significa que la prohibición no estará vigente durante la temporada de compras navideñas de 2026, pero anticipa un cambio importante para las familias y los fabricantes de juguetes que operan en el estado.

Hochul pidió a los padres y cuidadores prestar atención a las características tecnológicas de los regalos que compren para los más pequeños. La advertencia va más allá de revisar la edad recomendada o los materiales de fabricación; también implica identificar si un juguete incorpora un sistema de conversación basado en inteligencia artificial y qué información puede recopilar durante su uso.

¿Qué juguetes estarán prohibidos en Nueva York?

La legislación no se refiere a cualquier juguete electrónico que emita sonidos, responda preguntas o tenga funciones interactivas. Su alcance se concentra en aquellos productos destinados a menores de 12 años que incorporan un compañero de inteligencia artificial diseñado para simular una relación humana o mantener un vínculo continuado con el usuario.

Para entrar en esta categoría, los sistemas pueden utilizar inteligencia artificial generativa o algoritmos de reconocimiento emocional que les permiten recordar conversaciones anteriores, almacenar preferencias, formular preguntas personales y mantener diálogos que van más allá de responder instrucciones puntuales.

Esto incluye algunos peluches que conversan con los niños, muñecas capaces de recordar experiencias compartidas y robots que funcionan como amigos virtuales. La diferencia fundamental está en su capacidad para construir una relación aparentemente personal con el menor, no simplemente en que tengan conexión a Internet.

La pausa de 5 años también contempla la fabricación, el intercambio, la distribución y la comercialización de estos dispositivos dentro del estado. Por tanto, las restricciones alcanzarán tanto a las compañías que producen los juguetes como a los negocios que los ponen a disposición de los consumidores.

Los riesgos que encendieron las alertas sobre los juguetes con IA

Uno de los argumentos que impulsaron esta legislación fueron las investigaciones sobre el comportamiento de los juguetes con chatbots disponibles en el mercado.

Una evaluación de la organización Common Sense Media, publicada en enero de 2026, examinó 3 productos con inteligencia artificial: Grem, Bondu y Miko 3. Las pruebas detectaron que el 27% de las respuestas generadas por estos dispositivos contenían elementos considerados inapropiados para niños, incluidos contenidos sobre autolesiones, drogas, temas adultos y recomendaciones potencialmente peligrosas.

Las preocupaciones también abarcan la privacidad. Algunos dispositivos recopilan grabaciones de voz, transcripciones de conversaciones y datos sobre los hábitos de uso de los menores. Esta información puede revelar intereses, comportamientos y aspectos de la vida cotidiana de los niños.

Otro problema identificado es la dependencia emocional. Los sistemas pueden utilizar respuestas afectuosas, recordar detalles personales y hacer preguntas para prolongar las conversaciones. Incluso pueden reaccionar cuando el menor anuncia que dejará de jugar o necesita marcharse.

Para los especialistas, estas características merecen especial atención durante las primeras etapas del desarrollo infantil, cuando los niños todavía están aprendiendo a distinguir entre las relaciones humanas y las interacciones con sistemas artificiales.

Multas de hasta $15,000 por cada día de infracción

La nueva legislación también establece consecuencias económicas para quienes incumplan las restricciones. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tendrá facultades para iniciar acciones legales contra fabricantes, distribuidores y operadores involucrados en la comercialización de estos productos.

Las sanciones civiles podrán alcanzar los $15,000 dólares diarios por cada infracción. Además, la fiscal general podrá solicitar medidas judiciales para impedir que continúen las actividades prohibidas.

La normativa contempla, asimismo, una evaluación interinstitucional sobre los posibles riesgos y beneficios de los juguetes con chatbots. En este análisis participarán el Departamento de Estado, la Oficina de Salud Mental, la Fiscalía General y la Oficina de Innovación, Gobernanza, Integridad y Confianza Digital (DIGIT).

El objetivo será reunir información sobre sus efectos en los menores y determinar qué protecciones deberían aplicarse a esta tecnología. El informe deberá estar terminado dentro de los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la ley.

Qué deben revisar los padres antes de comprar regalos

Aunque la moratoria todavía no estará vigente para Thanksgiving ni Navidad de 2026, Hochul pidió a las familias no esperar hasta que la prohibición entre en funcionamiento para evaluar los riesgos.

Entre las recomendaciones está comprobar si el juguete utiliza inteligencia artificial, si mantiene conversaciones abiertas y qué datos personales recopila. También conviene revisar si dispone de controles parentales, cuánto tiempo conserva las grabaciones y si comparte información con terceros.

La decisión de Nueva York llega en un momento en que los juguetes conectados comienzan a ocupar un espacio más visible en el mercado infantil. Para las autoridades estatales, la innovación tecnológica no debe avanzar sin considerar las consecuencias que puede tener sobre la seguridad, la privacidad y el desarrollo de los menores.

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