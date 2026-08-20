Apps que “desnudan” fotos con IA: el nuevo riesgo para niños y adolescentes en el regreso a clases

Las tradicionales fotos del regreso a clases que padres y adolescentes publican en redes sociales enfrentan en 2026 un riesgo que hasta hace pocos años parecía propio de la ciencia ficción: herramientas de inteligencia artificial capaces de transformar una fotografía completamente normal en un desnudo falso o una imagen sexualmente explícita.

Una reciente investigación de CBS News encontró decenas de aplicaciones de edición disponibles en las tiendas oficiales de Apple y Google capaces de ser utilizadas con ese objetivo.

El problema afecta especialmente a niños y adolescentes, ya que organizaciones dedicadas a la seguridad infantil advierten que estos falsos desnudos, conocidos también como deepfakes sexuales, ya se están creando y distribuyendo entre compañeros de escuela.

Cómo funcionan las aplicaciones que “desnudan” fotos con IA

Las denominadas nudify apps utilizan inteligencia artificial para generar imágenes falsas de desnudos a partir de fotografías convencionales.

No es necesario que la imagen original contenga desnudez ni contenido sexual. Una fotografía tomada durante un evento escolar, publicada en una red social o incluso almacenada en el teléfono de otra persona puede ser suficiente para que alguien intente manipularla.

CBS News probó 70 aplicaciones de edición fotográfica con IA disponibles en Google Play y la App Store utilizando imágenes generadas artificialmente de un hombre y una mujer adultos completamente vestidos.

El resultado fue preocupante: 19 de esas 70 aplicaciones produjeron imágenes o videos con desnudez o contenido sexual explícito. En algunos casos, el proceso tardó menos de 30 segundos. CBS decidió no publicar los nombres de las aplicaciones ni los términos empleados para encontrarlas.

Otro aspecto que llamó la atención de la investigación fue el acceso. Aunque la mayoría estaba clasificada para adultos, algunas aparecían como aptas para adolescentes y otras no tenían restricciones de edad.

Tras ser notificadas por CBS, Apple y Google retiraron gran parte de las aplicaciones identificadas. Ambas compañías sostienen que sus políticas prohíben el contenido sexual o pornográfico y que toman medidas contra las aplicaciones que violan sus normas.

Los falsos desnudos con IA ya circulan entre adolescentes

El fenómeno no se limita a casos aislados. Una encuesta nacional del Youth AI Safety Institute de Common Sense Media realizada entre 1,314 adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años encontró que 44% había visto imágenes sexuales que creía generadas mediante inteligencia artificial.

Casi uno de cada cinco adolescentes dijo haber creado este tipo de contenido o conocer a alguien que lo había hecho. Entre ese grupo, cerca de dos tercios señalaron que las imágenes involucraban a personas de su entorno: amigos, exparejas o compañeros de escuela.

Además, dos de cada tres adolescentes expresaron preocupación por la posibilidad de aparecer en contenido sexual generado con IA sin haber dado su consentimiento, mientras que apenas 20% había hablado del problema con un adulto de confianza.

El National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) asegura que ya está recibiendo reportes sobre menores que utilizan herramientas de este tipo para crear y distribuir falsos desnudos de compañeros de clase. Los casos observados por la organización involucran con frecuencia a jóvenes de entre 14 y 17 años.

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Por qué el regreso a clases aumenta la preocupación

La advertencia cobra especial relevancia al comienzo del nuevo ciclo escolar, cuando aumenta la circulación de fotografías de niños y adolescentes en redes sociales, chats familiares, grupos escolares y cuentas personales.

Pero eliminar por completo las fotos de Internet tampoco garantiza que un menor quede protegido. NCMEC advierte que una imagen utilizada para crear un falso desnudo podría proceder de redes sociales, un evento escolar o incluso el teléfono de un amigo.

Por eso, los especialistas ponen el énfasis no solo en controlar qué imágenes se publican, sino también en hablar con los menores sobre consentimiento, privacidad y consecuencias de crear o distribuir imágenes manipuladas de otras personas.

En el distrito escolar independiente de Austin, Texas, por ejemplo, la policía escolar está capacitando a agentes para identificar este tipo de situaciones. Las autoridades señalaron a CBS que quienes generan las imágenes no siempre son desconocidos: en muchos casos se trata de otros estudiantes.

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Qué pueden hacer los padres para reducir el riesgo

Los expertos recomiendan abordar el problema antes de que ocurra un incidente. Entre las medidas más importantes están revisar la privacidad de las cuentas de los menores, limitar cuando sea posible la exposición pública de fotografías fácilmente identificables y conversar con los hijos sobre cómo utilizan ellos y sus compañeros las herramientas de IA.

También es importante explicar que una imagen falsa puede producir un daño real, aunque el cuerpo mostrado nunca haya existido.

NCMEC señala que los falsos desnudos pueden utilizarse para humillar, acosar o extorsionar a una víctima y que ya se han observado imágenes alteradas con IA en casos de sextorsión y explotación sexual infantil en línea.

Qué hacer si crean un falso desnudo de un menor

Si un niño o adolescente descubre que alguien creó o compartió una imagen sexual falsa con su rostro, los especialistas aconsejan no redistribuirla, incluso cuando la intención sea denunciar lo ocurrido.

Se puede reportar el contenido directamente a la red social o plataforma donde apareció y acudir a las autoridades escolares cuando estén involucrados estudiantes.

NCMEC dispone además de su CyberTipline para reportar situaciones de explotación sexual infantil y del servicio gratuito Take It Down, diseñado para ayudar a menores a detener o reducir la circulación en Internet de imágenes sexuales vinculadas con ellos sin necesidad de entregar el archivo original a otras personas.

En Estados Unidos existe además desde mayo de 2025 la TAKE IT DOWN Act, una ley federal que incluye las imágenes íntimas creadas o alteradas digitalmente y establece obligaciones para determinadas plataformas respecto de la eliminación de contenido íntimo difundido sin consentimiento.

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Una foto real puede terminar en una imagen completamente falsa

El avance de la inteligencia artificial cambió una regla básica de la privacidad digital: una fotografía ya no tiene que mostrar algo comprometedor para convertirse en contenido sexual.

Una imagen cotidiana de un adolescente completamente vestido puede ser manipulada por terceros sin conocimiento ni consentimiento de la persona fotografiada. Por eso, de cara al regreso a clases, organizaciones como NCMEC recomiendan incorporar las aplicaciones que “desnudan” fotografías y los deepfakes sexuales a las conversaciones habituales sobre seguridad en Internet, acoso escolar y consentimiento digital.

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