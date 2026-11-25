En esta época de Acción de Gracias, muchos hogares hispanos de Nueva York estiran sus cuentas para pagar la renta y poner comida en la mesa, mientras el endurecimiento de las políticas migratorias añade mucha incertidumbre a la vida de muchas familias.

En los hechos pareciera que el sentimiento del agradecimiento debería ser esquivo en una comunidad muy afectada por los indicadores de pobreza, costo de vida e inseguridad alimentaria que dan la medida de un año que en general se puede describir como muy difícil. Aun así, entre inmigrantes de Perú, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Venezuela con quienes conversó El Diario, hay una convicción que se repite: incluso en tiempos difíciles, aunque haya temores y problemas con el bolsillo siempre hay muchas razones para dar gracias.

Dario Ceballos lleva 26 años en Nueva York y hace mucho que la conmemoración del pavo tiene un gran significado en su familia. Cuando enumera sus razones, empieza por su ciudadanía estadounidense y sigue por su jubilación, después de años de trabajo.

“Yo agradezco que me he naturalizado hace muchos años y disfruto ahora de mi retiro, luego de haber trabajado muy duro sin quejarme y cumpliendo las reglas de este país”, dice el jubilado de origen peruano, residente de Queens.

Dario admite que hay momentos políticos difíciles y que escucha a otros latinos decir que están hartos. Él suele responder desde su propia experiencia: “nosotros que venimos casi siempre buscando una mejor vida y mejores oportunidades, debemos ser siempre sobre todo agradecidos”.

La familia de este migrante suramericano ha hecho suya una tradición estadounidense en una ciudad donde el 28,5% de los habitantes se identifica como hispano o latino, según la Oficina del Censo.

En varios relatos, la gratitud pasa por vivir en un país que pese a lo retador que suele ser obtener la legalización migratoria y los retos económicos para sobrevivir en una ciudad cada más cara, existen muchas razones para decir gracias, por la salud, las oportunidades, por los amigos que se vuelven familia y por la posibilidad de compartir la mesa con quienes todavía están.

Esta gran celebración estadounidense este año coincide con algunas encuestas que dibujan claramente que la idea de salir adelante en Estados Unidos sigue viva entre muchos inmigrantes latinos, aunque para algunos la meta se ha vuelto inalcanzable.

En una encuesta nacional del National Immigration Law Center y BSP Research, realizada entre junio y agosto de 2026, el 27% dijo haber alcanzado el sueño americano y el 39% afirmó estar en camino de lograrlo.

Asimismo, para uno de cada cinco, en cambio, ese sueño estaba fuera de su alcance, de acuerdo con un reporte de Pew Center.

En Nueva York, un reporte de la Ciudad estimó en abril que más de tres de cada cuatro residentes hispanos vivían con recursos por debajo de lo necesario para cubrir el costo real de vida en la ciudad.

Y esta semana, la organización Hunger Free America en su informe anual reveló que el 44% de encuestados en el Estado de Nueva York afirmó que, en el último año, “les había resultado mucho más difícil o un poco más difícil permitirse la cantidad y la calidad de alimentos que ellos o su hogar necesitaban”.

El peruano Darío Ceballos agradece que luego de años de esfuerzos logró naturalizarse y jubilarse en el país. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Dar las gracias aunque con miedo

En otra familia como la de Joel Matheus, la posibilidad de una deportación pesa en estos días. El colombiano, que lleva 15 años en Nueva York, cuenta que varios de sus familiares que vinieron desde hace cinco años viven con ese temor. También dice que espera que el Congreso actúe en los próximos meses como contrapeso a la administración de Donald Trump en materia migratoria.

Matheus entiende que, bajo esa presión, algunos inmigrantes puedan sentir que “no tienen nada que agradecer a este país”. Él lo plantea desde otro lugar: “mientras tengamos salud y podamos replantearnos nuestra vida siempre hay que ser agradecidos”.

La manera de vivir esta fecha que unifica a los estadounidenses independientemente de su religión y origen también pasa por su fe.

“Nosotros los hispanos muchas veces por nuestras creencias religiosas solo nos arrodillamos a pedir, pero yo he descubierto el poder de agradecer. Y esta fiesta del pavo es una belleza porque nos conecta con lo más hermoso”, dijo.

Los motivos para agradecer que comparten Darío y Joel conviven con una preocupación cotidiana en muchos hogares de la ciudad: que alcance el dinero para la comida.

Según un informe del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) publicado este año, en 2024 casi seis de cada diez adultos latinos vivían en hogares donde, al menos algunas veces, hubo temor de que se acabara la comida antes de poder comprar más o donde efectivamente faltó dinero para reponerla.

En Queens, otra estimación situó la inseguridad alimentaria entre los hispanos en casi uno de cada cuatro residentes en 2023.

La venezolana Diana Chacón agradece que a pesar de migrar sola a Nueva York encontró a una gran familia. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

La familia que se encuentra en NY

La venezolana Diana Chacón habla de gratitud mientras trabaja en un programa de distribución de alimentos en Queens. La activista comunitaria lleva más de 12 años en el país y cuenta que, al vivir lejos de su familia, encontró en sus amistades una nueva forma de acompañarse.

“Aquí los amigos se convierten en familia y eso es realmente una razón muy poderosa para agradecer», dice.

También agradece poder ayudar a quienes llegan en busca de alimentos.

“La felicidad que ves en el rostro de los demás es el mejor regalo que puedes tener en momentos que parecen muy difíciles”, remató.

La escena de Chacón se repite cada año en la ciudad, donde despensas comunitarias, iglesias y organizaciones sin fines de lucro reparten comidas y alimentos antes del feriado. Para muchas familias, esas jornadas son la diferencia entre tener o no una mesa festiva.

Para Isabel Ledezma, quien llegó de Ecuador cuando Nueva York trataba de recuperarse de la pandemia y empezaba a recibir a miles de nuevos migrantes, la gratitud forma parte de una rutina que empieza mucho antes de sentarse a la mesa. Agradece su salud y la oportunidad de vivir en la ciudad, aun con las dificultades que ha enfrentado desde que emigró.

“Yo no agradezco solo por un día. Yo todas las mañanas elevo mi mirada a este cielo y agradezco estar aquí en este país y esta ciudad. Tengo salud, me han tratado con mucho cariño…”, dice.

La dominico- puertorriqueña Angie Diaz se conecta con algo simple y poderoso: “debo agradecer que todavía puedo abrazar a mis padres”. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Asimismo, en un almuerzo de Acción de Gracias al aire libre y abierto a la comunidad, Angie Diaz habla de lo que ha aprendido como voluntaria de Community Center Services, en Queens. La neoyorquina de raíces dominicanas y puertorriqueñas agradece vivir “en una ciudad en donde la vida te enseña a comprender otras culturas, a ser más tolerantes, a expandir tus pensamientos, porque en nuestros países vivimos en una burbuja”.

Cuando piensa en su propia celebración, se imagina sentada con sus padres, ambos de 90 años, y con su abuela, que ya pasó de los 100.

“Yo me siento bendecida porque me puedo sentar en la mesa con mis padres de 90 años y con mi abuela de más de 100 años. Eso en sí mismo es una gran fiesta de celebración que abrazo con mucho cariño. Con el tiempo entiendes que el dinero es necesario, pero no podemos ser esclavos de lo material”, concluyó.

Para muchas familias latinas, además, la mesa de Acción de Gracias es un ejercicio de mestizaje culinario: el pavo comparte espacio con el pernil, el arroz con gandules, el pastel de yuca, las empanadas o los tamales, las hallacas y no es raro que el pavo llegue a la mesa adobado con sazón criollo en lugar de al horno con hierbas.

La ecuatoriana Isabel Ledezma sonríe y agradece por el solo hecho de tener salud y vivir en un lugar como Nueva York (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

De una cosecha a un feriado nacional