Los residentes del Bronx podrían quedar exentos de los nuevos requisitos laborales establecidos para el programa Medicaid que entrarán en vigor en 2027. La solicitud, realizada por el gobierno del estado de Nueva York, busca evitar que los beneficiarios del condado tengan que demostrar 80 horas mensuales de trabajo, estudios, capacitación o servicio comunitario para conservar su cobertura médica.

La petición debe ser aprobada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Si recibe luz verde, miles de residentes podrían beneficiarse de una exención temporal ante las dificultades económicas y el elevado desempleo que se registra en el Bronx.

La nueva normativa federal afecta a determinados adultos de 19 a 64 años que reciben Medicaid. La norma establece que quienes estén sujetos a ella deberán acreditar 80 horas mensuales de actividades autorizadas o demostrar ingresos de al menos $580 al mes.

Nueva York busca proteger a los beneficiarios del Bronx

Sin embargo, la gobernadora Kathy Hochul anunció el 19 de noviembre de 2026 que el estado solicitaría una exención temporal por dificultades económicas para todos los residentes del Bronx.

La medida responde a los nuevos requisitos establecidos por la ley federal H.R.1, que modificó las condiciones para conservar la cobertura de Medicaid.

“El presidente Trump y los republicanos en Washington crearon esta crisis al impulsar recortes devastadores a Medicaid e imponer nuevos requisitos onerosos que amenazan la cobertura de casi 2 millones de neoyorquinos elegibles”, sostuvo Hochul.

La gobernadora señaló que Nueva York busca proteger el acceso de sus residentes a la atención médica y evitar que los nuevos procedimientos administrativos provoquen pérdidas de cobertura.

Mientras tanto, los residentes del Bronx no deben asumir que ya están exentos y necesitan prestar atención a las notificaciones oficiales de Medicaid.

¿Por qué el Bronx puede recibir una exención?

La legislación federal permite solicitar exenciones temporales para condados con tasas de desempleo que alcancen al menos uno de estos dos umbrales: 8% o 1.5 veces el promedio nacional.

El Bronx registró una tasa de desempleo de 7% en septiembre de 2026, mientras que el promedio nacional era de 4.1%, según las cifras citadas por Bronx Times.

Esto significa que el umbral alternativo era de 6.15%, por lo que el condado cumple el criterio federal de desempleo elevado.

El Bronx es el único condado de Nueva York con estas condiciones. Por esa razón, la solicitud estatal busca proteger específicamente a sus residentes y no está diseñada para extenderse automáticamente a otros lugares del estado.

Quiénes deben cumplir las 80 horas de Medicaid

Los nuevos requisitos se aplican a determinados adultos de 19 a 64 años que no estén incluidos en alguna de las excepciones previstas por la legislación.

Para conservar su cobertura, deberán demostrar alguna de estas condiciones:

Trabajo: realizar al menos 80 horas mensuales de actividad laboral

realizar al menos 80 horas mensuales de actividad laboral Educación: participar en un programa educativo que cumpla los criterios federales

participar en un programa educativo que cumpla los criterios federales Capacitación: asistir a programas autorizados de formación laboral

asistir a programas autorizados de formación laboral Servicio comunitario: completar actividades de voluntariado o servicio comunitario

completar actividades de voluntariado o servicio comunitario Ingresos: demostrar que el hogar recibe al menos $580 mensuales

También existen excepciones para personas embarazadas o que estuvieron embarazadas durante los últimos 12 meses, padres o cuidadores de menores de 14 años, personas con determinadas discapacidades y beneficiarios con necesidades médicas especiales, entre otros grupos.

La elegibilidad depende de las condiciones particulares de cada beneficiario y de las excepciones establecidas por la normativa.

¿Cuántos neoyorquinos podrían perder su cobertura?

El gobierno estatal estima que casi 2 millones de neoyorquinos podrían quedar en riesgo de perder Medicaid debido a los cambios federales. En la ciudad de Nueva York, la cifra alcanzaría aproximadamente 900,000 personas.

Por su parte, Urban Health Plan calcula que entre 20,000 y 30,000 residentes del Bronx podrían perder Medicaid o la cobertura del Essential Plan.

La nueva legislación también establece renovaciones de cobertura cada seis meses para determinados beneficiarios, en lugar del procedimiento anual anterior.

Estos cambios aumentan la importancia de responder a tiempo las solicitudes de documentación y mantener actualizados los datos personales ante las autoridades estatales.

¿Qué deben hacer ahora los beneficiarios del Bronx?

Aunque CMS todavía no ha resuelto la solicitud de exención, los residentes pueden tomar medidas para proteger su cobertura:

Actualizar sus datos: verificar que NY State of Health tenga su dirección, teléfono y correo electrónico correctos

verificar que NY State of Health tenga su dirección, teléfono y correo electrónico correctos Revisar las notificaciones: prestar atención a las cartas y mensajes relacionados con Medicaid y las renovaciones

prestar atención a las cartas y mensajes relacionados con Medicaid y las renovaciones Guardar comprobantes: conservar recibos de nómina, certificados de estudios y documentos de capacitación o voluntariado

conservar recibos de nómina, certificados de estudios y documentos de capacitación o voluntariado Solicitar orientación: consultar con un asesor de seguros de salud si tienen dudas sobre su situación

Como residente, puedes recibir asistencia gratuita del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York llamando al 866-467-8733 (866-INSURED). También puedes solicitar ayuda a través de los asesores de inscripción en seguros médicos de la ciudad.

El estado, además, anunció contratos por $32 millones a cinco años para 49 organizaciones comunitarias y otras 22 entidades que ayudarán a informar y orientar a los beneficiarios.

Nueva York tendrá seis meses adicionales para prepararse

Hochul también anunció que el estado participará en un período federal transitorio de seis meses conocido como ‘hold harmless’. Esta disposición ofrece tiempo adicional para preparar los sistemas administrativos, informar a los beneficiarios y reducir las pérdidas de cobertura durante la implementación de los nuevos requisitos.

Sin embargo, el período de transición no equivale a la exención específica solicitada para el Bronx. Son dos medidas diferentes: una ofrece tiempo adicional al estado para implementar los cambios y la otra busca proteger temporalmente a los residentes de un condado que cumple el criterio de desempleo elevado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los requisitos laborales de Medicaid

¿Todos los residentes del Bronx ya están exentos?

No. Nueva York solicitó una exención temporal, pero CMS todavía debe aprobarla.

¿Cuándo comienzan los nuevos requisitos?

La implementación federal comienza el 1 de enero de 2027. Para los beneficiarios actuales de Nueva York, las nuevas condiciones se aplicarán en sus renovaciones de 2027, a partir de marzo.

¿Cuántas horas debo cumplir para conservar Medicaid?

Si estás sujeto a la norma, debes acreditar 80 horas mensuales de trabajo, educación, capacitación o servicio comunitario, o demostrar ingresos de al menos $580 al mes.

¿Por qué el Bronx puede recibir una exención?

Porque su tasa de desempleo de 7% supera el umbral alternativo de 1.5 veces el promedio nacional, que equivale a 6.15%.

¿Qué debo hacer mientras se resuelve la solicitud?

Mantén actualizados tus datos de contacto, revisa las notificaciones oficiales y solicita orientación gratuita si tienes dudas sobre tu cobertura.

¿La solicitud incluye otros condados de Nueva York?

No. La petición estatal se refiere específicamente al Bronx, el único condado que cumple el criterio de desempleo elevado.

Conclusión

La solicitud de Nueva York podría representar un alivio importante para los beneficiarios de Medicaid en el Bronx, pero la decisión final corresponde al gobierno federal.

Mientras CMS revisa la petición, los residentes deben mantenerse informados y comprobar si están sujetos a los nuevos requisitos para evitar interrupciones en su cobertura médica.

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