La contaminación del aire, las inundaciones, las olas de calor y la falta de espacios verdes no afectan por igual a todos los habitantes de Nueva York. En los barrios de menores ingresos, donde históricamente se han concentrado las mayores cargas ambientales y ha habido menos inversiones públicas, la crisis climática representa una amenaza cada vez más visible para la salud, la seguridad y la economía de miles de familias. Ahora, la Alcaldía busca cambiar esa realidad con una propuesta que podría redefinir las prioridades ambientales de la ciudad.

El gobierno del alcalde Zohran Mamdani presentó el borrador de EJNYC All In, el primer Plan de Justicia Ambiental de Nueva York, un documento que reúne 38 recomendaciones para combatir las desigualdades ambientales y mejorar las condiciones de vida en las comunidades más afectadas. Entre sus propuestas figuran la creación de hasta 50 centros de resiliencia, medidas para reducir la contaminación asociada con grandes bodegas y nuevas inversiones en parques, escuelas e infraestructura climática.

La iniciativa también abre la puerta a la participación de los residentes. A partir de enero de 2027, los neoyorquinos podrán presentar sus opiniones y propuestas durante un proceso de consulta pública que incluirá audiencias en los cinco condados y encuentros comunitarios.

El objetivo es que las decisiones sobre el futuro ambiental de Nueva York no se tomen sin escuchar a quienes enfrentan diariamente sus consecuencias.

El 49% de los neoyorquinos vive en zonas de justicia ambiental

El borrador del plan calcula que el 49% de los habitantes de Nueva York vive en zonas de justicia ambiental, identificadas porque sus residentes soportan una carga desproporcionada de problemas ambientales en comparación con las comunidades más ricas y de población mayoritariamente blanca.

En estos vecindarios, las dificultades no se limitan a la contaminación. El tránsito constante de camiones y las grandes instalaciones de almacenamiento deterioran la calidad del aire, mientras que la falta de árboles y espacios verdes aumenta las temperaturas durante el verano. A esto se suman las lluvias intensas y las inundaciones, que pueden poner en peligro viviendas, infraestructura y servicios esenciales.

La ciudad relaciona estas desigualdades con décadas de desinversión y decisiones que concentraron fuentes de contaminación y riesgos climáticos en comunidades de bajos ingresos y de población racializada.

El problema va más allá de la ecología. También involucra la salud pública, la seguridad, el acceso a espacios recreativos y el presupuesto de los hogares, especialmente cuando las temperaturas extremas elevan el consumo de energía y las facturas de electricidad.

Las principales medidas del plan ambiental de Nueva York

El nombre EJNYC All In resume sus 3 ejes: invertir primero en las comunidades más afectadas, incorporar la justicia ambiental a la planificación municipal e involucrar a los residentes en las decisiones que transforman sus vecindarios.

Entre las iniciativas nuevas destaca un programa piloto de centros de resiliencia, acompañado de una estrategia para establecer hasta 50 instalaciones en toda la ciudad. Estos espacios funcionarían como puntos de apoyo durante emergencias climáticas.

El documento también propone realizar inspecciones proactivas de ruido y calidad del aire en grandes obras de construcción ubicadas en comunidades de justicia ambiental, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las normas.

La educación ocupa otro apartado. El borrador contempla elaborar el primer plan de educación climática para las escuelas públicas de Nueva York. Asimismo, plantea un programa piloto que combine energía solar y agricultura urbana en centros escolares para ampliar el acceso a alimentos saludables.

Otra propuesta consiste en crear una herramienta que permita a los administradores escolares identificar y habilitar espacios al aire libre.

El transporte y la actividad portuaria también forman parte de la agenda. La ciudad propone establecer como objetivo la neutralidad de carbono para 2050 en sus instalaciones portuarias y embarcaciones.

Además, busca crear un Marco de Proyectos de Justicia Ambiental para que las agencias municipales informen sobre sus inversiones y orienten futuras decisiones presupuestarias hacia las comunidades con mayores necesidades.

El plan también pretende fortalecer iniciativas que ya están en marcha. Entre ellas figura dar prioridad a las zonas de justicia ambiental dentro del programa Caminar a un parque, que busca que el 85% de los neoyorquinos tenga acceso caminando a un parque para 2030.

Otra recomendación consiste en ampliar el programa Resilient Acquisitions, mediante el cual el gobierno municipal compra voluntariamente propiedades vulnerables, más allá del área de Jewel Streets.

También se plantea desarrollar regulaciones para reducir la contaminación asociada con grandes bodegas y facilitar el acceso de los vendedores ambulantes a baterías como fuente de energía.

Estas medidas buscan que la justicia ambiental deje de ser un concepto aislado de las políticas climáticas y se incorpore a las decisiones sobre infraestructura, transporte, educación y desarrollo urbano.

Cómo pueden participar los neoyorquinos

La publicación del borrador abre una etapa de consulta en la que los residentes podrán expresar qué problemas consideran prioritarios y qué cambios necesitan sus comunidades.

El periodo de revisión pública comenzará en enero de 2027. El calendario contempla audiencias presenciales en los cinco condados y una audiencia virtual, además de 30 conversaciones comunitarias organizadas por organizaciones colaboradoras.

Los participantes podrán presentar testimonios, explicar cómo enfrentan la contaminación, el calor extremo o las inundaciones y compartir sus opiniones sobre las iniciativas propuestas.

La participación será importante porque las necesidades no son iguales en todos los vecindarios. Mientras algunas comunidades necesitan mejores sistemas de drenaje, otras requieren más árboles, espacios verdes, transporte menos contaminante o instalaciones donde protegerse durante una emergencia.

Los interesados pueden consultar el borrador completo y acceder a la información sobre las próximas audiencias a través del portal oficial de justicia ambiental: EJNYC All In: Plan de Justicia Ambiental de Nueva York.

El documento todavía es una propuesta y sus 38 recomendaciones no representan compromisos definitivos de ejecución. Las observaciones de los residentes y de la Junta Asesora de Justicia Ambiental ayudarán a establecer prioridades, modificar iniciativas y definir las inversiones que formarán parte del plan final.

Para los neoyorquinos que conviven diariamente con problemas de contaminación, calor e inundaciones, esta consulta representa una oportunidad para que sus experiencias tengan un lugar en las decisiones que determinarán el futuro ambiental de sus barrios.

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