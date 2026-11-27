Un joven de 18 años murió tras recibir un disparo cerca del campo de la escuela secundaria de Teaneck, en Nueva Jersey, durante el tradicional partido de fútbol americano entre los equipos de Teaneck y Hackensack. El tiroteo ocurrió el miércoles 25 de noviembre, en el medio tiempo del encuentro. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado arrestos.

La víctima fue identificada como Joaquín J. Morris, residente de Brooklyn, quien también tenía domicilios registrados en Hackensack y Teaneck. Algunos reportes iniciales señalaron que tenía 19 años y que se había graduado recientemente de Hackensack High School; sin embargo, los datos posteriores lo identificaron como un joven de 18 años. La Fiscalía del condado de Bergen indicó que Morris no era alumno de ninguna de las 2 escuelas.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:15 p.m. (ET), cuando el partido estaba en pausa por el descanso. Agentes de los departamentos de Policía de Teaneck y Hackensack se encontraban en el evento y escucharon detonaciones procedentes de Cranford Place, una calle lateral junto al campo de la escuela secundaria de Teaneck.

Los oficiales localizaron al joven y le brindaron primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital cercano. Pese a la atención médica, murió a consecuencia de las heridas. Las autoridades no han divulgado información sobre el arma utilizada ni han identificado públicamente a una persona sospechosa.

El tiroteo provocó la evacuación del partido

El sonido de los disparos interrumpió las actividades del medio tiempo. En ese momento, las animadoras realizaban una presentación sobre el campo, mientras los jugadores de ambos equipos se encontraban en los vestidores. Un video de la transmisión en vivo del encuentro muestra cómo, al escucharse las detonaciones, las jóvenes y otras personas que estaban en el terreno corrieron para alejarse del lugar.

Poco después, por los altavoces se pidió a los asistentes que abandonaran el campo. Los espectadores fueron evacuados y, según los reportes disponibles, no se registraron más personas heridas.

Qué se sabe sobre la discusión previa

De acuerdo con testimonios citados por diversos medios, el disparo habría ocurrido después de un altercado en el que una persona sacó un arma. Algunos testigos mencionaron que la víctima pudo haber recibido un golpe en el rostro antes de que se escuchara el disparo.

No obstante, esos detalles no han sido confirmados oficialmente. Las autoridades tampoco han establecido públicamente cuál fue el motivo de la discusión, si existía una relación previa entre las personas involucradas o qué llevó al desenlace mortal.

La Fiscalía del condado de Bergen señaló, según los reportes, que los datos preliminares no apuntan a un acto de violencia al azar.

La investigación continúa abierta y los investigadores buscan reconstruir la secuencia de los hechos, determinar quién realizó el disparo y establecer si hubo otras personas involucradas. Por ahora, no se han anunciado detenciones ni se han difundido descripciones oficiales de posibles sospechosos.

Una tradición deportiva marcada por la violencia

El encuentro entre Teaneck High School y Hackensack High School es conocido como Turkey Bowl y forma parte de una rivalidad deportiva que se remonta a 1931. El partido suele disputarse durante el Día de Acción de Gracias, una fecha en la que reúne a estudiantes, familias, exalumnos y residentes de ambas comunidades.

Este año, el juego estaba previsto para el jueves festivo, pero fue adelantado al miércoles por la noche debido a la tormenta que afectó a la región. La modificación de calendario no evitó que la celebración deportiva terminara marcada por la muerte de un joven.

Tras el tiroteo, los alcaldes de Teaneck y Hackensack difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron lo ocurrido como una tragedia y afirmaron que la violencia no tiene cabida en sus comunidades.

La Fiscalía de Bergen continúa recabando información y no ha comunicado cuándo podría ofrecer nuevos detalles.

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