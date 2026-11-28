¿Qué ejemplo estamos dando a las nuevas generaciones cuando quienes tienen el poder de decidir el destino de millones de personas no consiguen ponerse de acuerdo?

El reciente encuentro en China entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, líderes de tres de las mayores potencias del planeta, nos invita a reflexionar sobre una responsabilidad que trasciende las fronteras, las ideologías y los intereses económicos: el deber de construir la paz.

Durante la reunión, los mandatarios reconocieron su responsabilidad compartida en la estabilidad internacional y coincidieron en una afirmación fundamental: una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse.

Son palabras necesarias. Pero la humanidad necesita mucho más que declaraciones.

Necesita coherencia.

He dedicado buena parte de mi vida a estudiar el liderazgo y he aprendido que su verdadera dimensión no se mide por la capacidad de imponer una voluntad, sino por la sabiduría para encontrar puntos de encuentro incluso entre quienes piensan diferente.

Y si algo necesita nuestro mundo es precisamente eso.

Resulta paradójico que enseñemos a nuestros hijos a resolver sus conflictos mediante el diálogo mientras contemplamos cómo las naciones recurren a las amenazas, las confrontaciones y, demasiadas veces, a la violencia.

Los líderes mundiales tienen una responsabilidad extraordinaria porque sus decisiones no solo transforman economías y territorios. También establecen referentes de comportamiento para millones de seres humanos.

Por eso, sentarse a conversar siempre es preferible a cerrar las puertas del entendimiento. Sin embargo, el diálogo auténtico debe traducirse en compromisos verificables, respeto por la soberanía de los pueblos y protección de la dignidad humana. Ninguna paz duradera puede construirse ignorando los derechos de quienes no están presentes en la mesa.

La historia nos ha demostrado que el poder sin consciencia puede convertirse en una fuerza destructiva. Pero también que la cooperación, cuando está acompañada de voluntad genuina, puede abrir caminos que parecían imposibles.

Ojalá encuentros como este nos recuerden que la grandeza de una nación no debería medirse únicamente por su capacidad militar, su riqueza o su influencia.

También debería medirse por su contribución a un mundo donde las diferencias puedan resolverse sin destruirnos.

Porque el liderazgo más elevado no consiste en demostrar quién tiene más poder, sino en comprender cuántas vidas podemos proteger cuando decidimos utilizarlo con sabiduría.

Dios es amor, hágase el milagro.

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