Fiscal Sessions se hace a un lado de investigaciones del caso Rusia-Trump

El Procurador General afirma que no mintió ante el Senado sobre sus reuniones con embajador ruso

El Fiscal Jeff Session indicó que descarta participar en cualquier investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos y su relación con el presidente Donald Trump.

Lo anterior luego de que se informara que Sessions se reunió en al menos dos ocasiones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, en medio de la tormenta política por la presunta injerencia del gobierno de Vladimir Putin en las eleciones estadounidenses.

“He decidido inhibir mi participación en cualquier investigación existente o futura de cualquier asunto relacionado de alguna manera con las campañas para la Presidencia Presidente de los Estados Unidos”, indicó Sessions en conferencia de prensa.

El Procurador General de los EEUU señaló que consultó a los responables de ética del Departamento de Justicia, a fin de evitar conflicto de intereses.

“Me he reunido con los altos funcionarios pertinentes del Departamento para discutir si debo retirarme de cualquier asunto derivado de las campañas para Presidente de los Estados Unidos”, señaló.

Agregó que tuvo la última de esas reuniones el día de hoy que toma la decisión de hacerse a un lado de las indagatorias.

Recordó que cuando compareció ante el Senado indicó que si había alguna investigación de la cual tuviera que retirarse para evitar conflictos de intereses “consultaría con funcionarios de ética con el Deparmento sobre la forma adecuada de proceder”.

Sessions aseguró que cuando el tema surgió ante senadores, la pregunta fue si tuvo alguna reunión con funcionarios o intermediarios rusos para tratar asuntos electorales.

“Déjenme dejar claro: nunca me reuní con representantes rusos ni intermediarios rusos, esa fue la pregunta que me hicieron en mi comparecencia… No respondí sobre las reuniones con el embajador y su equipo… Mi respuesta fue honesta y correcta”, aseguró.

Insistió en que no recuerda sobre qué habló con Kislyak y que no recuerda si se reunió más de dos veces con diplomáticos de Rusia, debido a su labor como senador.

El presidente Trump defendió a Session y dijo que tiene “total confianza” en él, mientras republicanos presionaron para que no participara en cualquier indagatoria sobre Rusia.

Los demócratas fueron más allá: exigieron la renuncia de Sessions como Procurador, al considerar que mintió durante su comparecencia.