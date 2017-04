“Escupidora de la calle 77” protagoniza ataque de histeria en la corte

La mujer tuvo un "arrebato emocional" cuando vio la sala de la audiencia llena de fotógrafos

NUEVA YORK – La llamada “escupidora de la calle 77“, la mujer que por años tuvo desesperados a los residentes del Upper East Side, sigue dando que hablar. El lunes se presentó ante la Corte Criminal de Manhattan en el marco del juicio en su contra por atacar con escupitajos a los transeúntes de ese sector, en particular a un menor de 7 años.

Lejos de lucir calmada, Hilda Barrionueva, entró en histeria al ver la sala de su audiencia llena de fotógrafos. Incluso antes que la jueza la llamara para revisar su caso, la mujer de 65 años se puso de pie en la galería del tribunal y comenzó a gritar entre sollozos: “No permita que me tomen fotos. ¡Por favor! ¡Soy inocente!”

Un oficial de la corte trató de calmarla, pero ella respondió con más escándalo y llanto. “Por favor, es un abuso“, gritó. “Soy inocente y no he hecho nada. ¿Por qué me toman fotos?”

Minutos después comenzar con el alboroto, la jueza Joanne Watters la llamó para escuchar los argumentos en su caso, mientras Barrionueva seguía llorando y tapándose la cara con su bolso grande, según reportó el New York Post.

Los fiscales que presentaron argumentos en contra de mujer afirmaron que la evidencia en el caso “es extremadamente contundente” y criticaron a la “escupidora” por dejarse llevar por arrebatos emocionales en la corte, entorpeciendo el proceso judicial.

Barrionueva fue arrestada el 30 de marzo por escupir a los transeúntes de la calle 77 y por atacar a golpe de saliva a un menor en reiteradas ocasiones. En el momento en que la Policía la detuvo, los oficiales encontraron $ 19.133 en efectivo en su poder. La mujer argumentó que había conseguido el dinero recogiendo latas y botellas plásticas.

Tanta fue la desesperación de los vecinos del sector con la conducta de la mujer que incluso crearon un grupo de Facebook para registrar los ataques de la “escupidora de la calle 77”.