Video: “Bagel rats” pelean para darse un banquete en el Subway

🎥 Two subway rats, half a bagel, and a fair compromise (wait for it!) 🐭 . . #NYC #NewYorkCity #NewYorkNewYork #SubwayLife #SubwayScenes #SubwayNYC #SubwayProblems #Subway #SubwayArt #SubwayPeople #NewYorkLife #MTA #SubwayRat #BagelRat #PizzaRat #Gothamist

A post shared by anthonycdorsey (@anthonycdorsey) on Apr 21, 2017 at 1:56pm PDT