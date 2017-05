Las tres protestas en Manhattan para rechazar visita de Trump

Se espera que cientos de persona se manifiesten en contra de la presencia del presidente en la Gran Manzana

El presidente Donald Trump visita este jueves la Gran Manzana, su ciudad natal y donde mantiene su residencia permanente, por primera vez desde que asumió oficialmente el mando el pasado enero.

Pero en una ciudad donde la mayoría de los habitantes están registrados como demócratas, el neoyorquino de mayor importancia en la actualidad en vez de recibir una buena bienvenida, se encontrara con una serie de protestas en Manhattan.

Estas son las tres principales manifestaciones hoy:

#ResistHere

2 p.m.-5 p.m.

DeWitt Clinton Park, 650 W. 54th St. and 11th Avenue

Las organizaciones Resist Here y Working Families Party unen fuerzas con otros grupos en una zona norte al Museo Intrepid, donde Trump encabezará un evento esta noche. Aquí se realizará un “cacerolazo” al estilo de los que se hacen en las manifestaciones en Latinoamérica.

En la página de Facebook de esta manifestación ya más de 2,500 personas habían confirmado su asistencia, mientras que otras 8,500 habían expresado interés.

Rise and Resist!

3 p.m.-7 p.m.

West Side Highway at West 44th Street and 12th Avenue

Rise and Resist! es la organizadora de esta manifestación prácticamente al cruzar la calle de donde está ubicado el Intrepid. Unas 318 personas habían confirmado su asistencia, mientras 726 mostraron interés.

Whose Streets? Our Streets! Keep Trump Out of New York!

6 p.m.-8 p.m.

Trump Tower, 725 Fifth Ave.

El grupo New York State Immigration Action Fund y The New York Immigration Coalition, organizaron esta manifestación, que tiene como fin recordarle al presidente que las calles pertenecen al pueblo, y cuales son los verdaderos valores de Nueva York. Una 637 personas habían confirmado su asistencia, mientras 3,000 mostraron interés en participar.