Activistas piden más fondos para abogados gratuitos para inmigrantes

Ante el incremento de arrestos de ‘La Migra’ en la era Trump, líderes solicitan que el presupuesto de la Ciudad incluya $21.4 millones más para servicios legales

Faltan solo unas semanas para que el Concejo Municipal y el alcalde Bill De Blasio terminen las discusiones sobre el presupuesto municipal para el año fiscal 2018, y tras conocerse que desde que Donald Trump asumió la presidencia del país las detenciones de ‘La Migra’ han aumentado un 40%, defensores de los inmigrantes levantaron sus voces para pedir que se incluyan fondos adicionales para más abogados gratuitos que los defiendan.

Ese fue el clamor que los manifestantes hicieron este lunes durante una demostración en la Alcaldía, en la cual pidieron a los líderes políticos de la Gran Manzana que aumenten los recursos para el programa de abogados de inmigración (NYIFUP), que inició hace más de tres años.

En lo que los activistas denominaron el “Día de Acción de Proveedores de Servicios Legales de Inmigración”, más de una decena de defensores se dieron a la tarea de visitar personalmente las oficinas de los concejales y el mandatario local para mostrarles que si no se asignan $21.4 millones en servicios legales, principalmente para casos difíciles, habrá más inmigrantes deportados y familias rotas.

Camille Mackler, directora de iniciativas legales de la New York Immigration Coalition (NYIC), pidió a la Ciudad que no cambie la postura que ha tenido de ayudar a capa y espada a los inmigrantes y recalcó que bajo la actual administración federal, no aumentar recursos sería dejar a miles de indocumentados neoyorquinos en el abandono.

“Nueva York es una ciudad de inmigrantes, pero la devastación causada por la falta de representación legal se ha exacerbado como resultado de las políticas antiinmigrantes de la administración Trump”, comentó la activista. “La Ciudad ha sido líder desde hace mucho tiempo en el apoyo a los inmigrantes, a través de sus programas únicos y ahora no debe ser diferente. En un momento de mayor necesidad de servicios, la Ciudad debe renovar su compromiso de proteger a todos los neoyorquinos”.

El concejal Daniel Dromm manifestó su apoyo a la solicitud de los activistas, y aseguró que Nueva York debe tomar medidas inmediatas para financiar a más abogados y seguir demostrando que está comprometida en su lucha en favor de la protección de los indocumentados.

“Las detenciones y arrestos de inmigrantes neoyorquinos sin antecedentes penales están en aumento, mientras las incursiones de ICE no provocadas continúan desgarrando a las familias y sembrando el miedo y la discordia en nuestras comunidades, por eso me uno a la solicitud de estos fondos”, dijo el líder político de Jackson Heights.

La abogada Rebecca Press destacó los logros que ha alcanzado el programa de abogados gratuitos NYIFUP, pero criticó la postura anunciada recientemente por el alcalde De Blasio de no permitir que los inmigrantes que hayan sido condenados por alguno de los 170 delitos considerados por la Ciudad como serios, se beneficie de los $16.4 millones que propone para servicios legales a quienes enfrentan casos de deportación.

“Es muy injusto eso porque él está juzgando los casos antes de que se revise cada caso y no importa cuando fue la convicción ni que ha hecho la persona o si fue equivocada, cada persona en proceso de deportación merece tener ayuda legal, incluso si tiene condena grave porque se trata del debido proceso”, agregó la defensora.

Pero la administración De Blasio se mantiene en su posición de no querer que los nuevos recursos beneficien a personas condenadas por crímenes graves que amenazan la seguridad publica y sobre la solicitud de más fondos, destacó que la Ciudad ya está comprometida con los inmigrantes en muchos programas, no solo a nivel de abogados .

“Actualmente la Ciudad provee servicios esenciales a las comunidades de inmigrantes, incluyendo programas de alfabetización de adultos y aprendizaje del idioma inglés. Estos programas están en varias agencias de la Ciudad y toman una variedad de formas para satisfacer mejor las diferentes necesidades de los estudiantes adultos de Nueva York”, comentó un vocero de la Alcaldía. “Las necesidades adicionales se considerarán parte del proceso presupuestario en curso”.

Fondos en ayuda legal:

$27.2 millones invierte la Ciudad en servicios legales para inmigrantes.

$7,138,100 millones invierte el Estado.

$16.4 millones adicionales es la propuesta del Alcalde.

$21.4 millones para servicios legales piden los activistas.

15,000 indocumentados se beneficiarían con esos recursos