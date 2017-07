Podrían prohibir la comida en el Subway de NYC para eliminar las ratas

El presidente de la MTA trata de resolver el problema

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) Joe Lhota anunció el martes en una conferencia de prensa en Penn Station que podría prohibir varios tipos de comida en el Subway con el fin de acabar con los incendios y la plaga de ratas que afecta a los neoyorquinos que usan el servicio de trenes.

La situación lleva siendo insostenible desde hace años, y el último episodio el pasado lunes en el que restos de comida en los rieles del Subway provocaron un incendio en Harlem fue la gota que colmó la paciencia de Lhota. Pese a ello, todavía no se especificó qué clase de alimentos podrían ser prohibidos.

“El objetivo es que no haya incendios, así de simple”, pidió Lhota. “Hace dos meses limpiamos todo el Subway, pero hay que hacerlo más a menudo. Hemos reducido en un 90% los incendios, pero queremos más”.

En 2012, tuvo la oportunidad de aprobar una ley que se propuso en Albany para prohibir por completo la comida en el sistema de transporte, pero Lhota se negó porque veía a muchos niños diarimamente desayunando dentro de los vagones, y no quiere perjudicar a minorías que no tienen otras opciones para alimentarse, tal y como recogió The New York Times.

“Necesitaremos un programa educativo para diferenciar qué tipo de comida podríamos traer“, confesó el mandatario de MTA.

El principal problema que provocan los incendios subterráneos es la cantidad de humo que genera y los retrasos que provocan durante horas. Por esta razón hubo 11 hospitalizados el pasado lunes.

Además, los restos en las vías del tren son un cebo atractivo para las ratas que profileran debajo de las plataformas, aunque nadie quiere verlas en la ciudad. Los roedores dejan a menudo escenas que se hacen virales peleando por pretzels, pizza o incluso entre ellas. El alcalde Bill de Blasio presentó la semana pasada un plan contra la infestación que busca disminuir esta plaga en 70%.

Lhota, por su parte, instó a los presentes a esperar hasta fin de mes, fecha en la que sale el reporte mensual, para saber si los neoyorquinos tendrán que recortar su menú a la hora de subirse al Subway.