La comunidad ecuatoriana expande su sello en Queens

Sectores de ese condado como Corona, Jackson Heights y hasta Jamaica, tienen cada vez más rostro ecuatoriano, pero líderes piden más unión para aumentar su poder político y económico

Luis Unapanta vive en Corona, Queens hace 48 años, desde que agarró sus maletas y le dijo “adiós” a su natal Quito, y en todos estos años ha visto cómo su vecindario pasó de ser un sitio “extraño” para él, a un lugar que lo hace sentirse en el mismo Ecuador.

Así lo confiesa el joyero de 74 años, mientras compra un café en el restaurante “Pequeño Coffee Shop”, de Corona y deja volar sus recuerdos.

“Aquí por la Roosevelt y más para allá uno ahora encuentra restaurantes, tiendas, bares, supermercados, lavanderías y mucho sitio ecuatoriano, algo que cuando llegué jamás me imaginé ver”, comenta el sudamericano. “Me gusta mucho ver a mi gente progresando. Me siento como en mi propio hogar”.

Lo mismo le ocurre a Jorge Tenecela, quien llegó a Nueva York hace 18 años y formó su familia en Corona, Queens. El padre de un pequeño no duda en afirmar que lo que ha llevado a los ecuatorianos a tener cada vez más presencia y fuerza en la Gran Manzana es su sentido de superación y su amor al trabajo.

“Somos personas luchadoras que siempre queremos estar mejor y además queremos darle mejor educación a nuestros hijos para que se superen”, comenta el inmigrante, al frente del una calle repleta de sitios de su país como El Dorado Café y la Despensa ecuatoriana, donde según su dependienta, “se consigue de todo”… hasta la cerveza Pilsener. “El que no la ha tomado no es ecuatoriano de verdad”, dice la mujer.

Y aunque según datos oficiales del Censo, en Nueva York viven casi 380 mil ecuatorianos, la mayoría de ellos en Queens, estudios destacan que pudieran ser más y que a diferencia de otras comunidades, hace 17 años su presencia comenzó a acelerarse.

“Aunque los ecuatorianos tienen una larga historia con la migración a Nueva York y a Queens desde los años 60’, fue desde el 2000 al 2008 que creció muchísimo, 55.5%, y aunque paró un poco, ahora lo que está pasando es que están llegando muchos indígenas desde allí”, asegura Victoria Stone-Cadena, directora de Divulgación y Relaciones Públicas del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de CUNY.

“Los ecuatorianos como fuerza están creciendo mucho y como tienen movimiento social en educación y ganancias, están al nivel medio comparado con otros grupos hispanos, ya que han sido exitosos en sus negocios que se ven en cada esquina”, agregó la investigadora, quien tiene un doctorado en Antropología y es experta en estudios ecuatorianos.

Oswaldo Guzmán, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano, también da fe del auge de su comunidad, especialmente en Queens, y advierte que a nivel económico se han convertido en una fuerza imparable.

“La comunidad ecuatoriana ha tenido un crecimiento enorme y somos la población más grande en Corona, Queens. Somos gente trabajadora que sabe luchar para salir adelante y ayudamos con el progreso de Queens y Nueva York, en general”, asegura el líder comunitario, a la vez que destaca el respeto de su gente por sus costumbres. “Somos una comunidad luchadora que pone negocios y que mantiene sus raíces con iniciativas como una escuelita que tenemos que se llama ‘Aprendiendo de mi Ecuador’, adonde van muchos niños para educarse sobre el país y también somos gente solidaria, como lo mostramos con el terremoto del Ecuador, donde logramos reunir $200 mil dólares y construímos 34 casas en Manta”.

La cónsul de Ecuador en Nueva York, Linda Machuca, destaca que a través de los negocios que forman sus connacionales en Nueva york, se vuelven además agentes de progreso al generar empleo e incentivar la economía local.

“Ese éxito tiene que ver con la forma de ser de los ecuatorianos, que tienen vocación por el emprendimiento. Esa es una característica común para que luego de su experiencia migratoria emprendan sus propios negocios y no pierdan ese deseo de avanzar, no solos, sino en comunidad, pues se nutren con la fuerza de otros ecuatorianos e hispanos”, comentó la diplomática y agregó un dato importante en ese progreso. “Los ecuatorianos tienen un nivel alto de escolaridad, pero son las mujeres las que tienen mayor nivel con títulos académicos y eso no es gratuito, tiene que ver con el enorme empeño que los ecuatorianos le ponen a lo que hacen”.

La cónsul aprovechó la celebración de las fiestas patrias ecuatorianas para hacer un llamado a la solidaridad. “Este es un mes importante para nosotros y con las actividades que hay es la oportunidad de conectarnos otra vez con lo que somos y con nuestra cultura y hay que destacar la importancia de transmitirle a nuestras próximas generaciones el valor de la solidaridad, que nunca se pierda”.

Antonio Arízaga, presidente del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos, manifiestó que la clave del crecimiento de sus paisanos en Corona Queens y en Jamaica, donde se ha levantado otro asentamiento “ecua” destacable, se funda en el deseo de superación que hoy ha escalado nuevos niveles.

“Gracias a eso tenemos una comunidad grande que no solo ha crecido en números sino a nivel educacional y especialmente en el ámbito de negocios. Ha sido una comunidad pujante pese a las adversidades y contribuimos al desarrollo de Nueva York y con las remesas ayudamos a sostener el Ecuador”, dijo el activista, quien invitó a sus paisanos al desfile ecuatoriano del próximo 6 de agosto, al medio día, en la Avenida Northern Boulevard, de Queens con calle 69.

Francisco Moya, el primer ecuatoriano en llegar a la Legislatura Estatal de Nueva York, asegura que pese al crecimiento de su comunidad, todavía hace falta más representatividad política, por lo que considera importante formar líderes con sangre joven.

“Yo soy el primero, pero no quiero ser el último y aunque somos una comunidad trabajadora que quiere que se reconozcan las contribuciones, es hora de que en asuntos políticos crezcamos más como fuerza, dando oportunidades a otros jóvenes ecuatorianos que quieren tomar un paso en la política”, comentó el asambleísta, quien comenta que en solo Corona se estima que viven unos 80,000 ecuatorianos y el número sigue creciendo.

Marcelo Rodríguez, del consorcio BMPR, que promueve productos y empresas ecuatorianas en la Gran Manzana también considera que hace falta que los ecuatorianos aprovechen más la fuerza que han venido alcanzado para transformarla en poder.

“No hay una verdadera unidad para trabajar juntos por un bien común y todavía existe una actitud de mucha gente de ‘Dios proveerá’, en vez de involucrarse más en actividades de formación financiera y trabajos conjuntos para pasar a otro nivel”, comentó el analista, advirtiendo que los ecuatorianos no han aprovechado al máximo sus talentos. “Según el Censo, a nivel individual los ecuatorianos son los hispanos que mejor ganan y los que tienen el nivel más alto en adquisición de estudios y se sabe que donde se asientan crecen mucho, pero falta mayor cooperación para tener mayor poder económico, político y cultural”.

Otro medidor del crecimiento de esta comunidad en Queens, según el entrenador de fútbol Jorge Chávez, de la liga de todos los Santos, es el aumento que se ve en la participación de los ecuatorianos en actividades deportivas.

“Antes uno veía equipos peruanos y muchos equipos colombianos, pero están desapareciendo. Ahora la mayoría son equipos ecuatorianos que pertenecen a iglesias o a grupos o familias y están aumentando”, comentó Chávez, destacando que en el actual Torneo San Javier, cuatro de los equipos que han avanzado a la mitad del campeonato son ecuatorianos. “El ecuatoriano gusta del fútbol y hoy vemos que hay mucho jugador con un enfoque increíble físico, no solo siendo más en cantidad sino en técnica”.

Esperanza Pintado, originaria de Cuenca, dice que en Corona el sello ecuatoriano es tan grande, que pronto le gustaría que en Queens se siga el ejemplo de otras comunidades como la china y la italiana y que reconozcan a esa parte de la Gran Manzana como una mini réplica de su país. “Esto por acá es el mismo Ecuador. Me recuerda al área comercial de Cuenca y por eso deberían bautizarlo como la Pequeña Ecuador”, dijo la joven.

