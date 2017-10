Westchester en medio de una batalla política para proteger a los indocumentados

Más de 250,000 hispanos, varios de ellos sin papeles, viven allí, y aunque la Legislatura aprobó una ley que evita que la policía haga labores de inmigración, el jefe del condado la vetó, y hoy el temor de persecución ronda entre inmigrantes

Elodia Juárez vive en Westchester hace más de 30 años, pero confiesa que nunca antes le había visto los ojos al miedo. En las últimas semanas, muchos de los pobladores que a diario van a comer a su restaurante Juárez, ubicado en Mamaroneck, un tranquilo pueblecito repleto de guatemaltecos y mexicanos, al norte de Nueva York, no disimulan el temor. Allí han comenzado a rondar con más fuerza la zozobra y la incertidumbre.

“Aquí la gente está muy asustada de que lleguen más agentes de inmigración y acaben con las familias. Se escucha que están haciendo operativos más al norte y que han agarrado a gente hasta en las estaciones de tren”, comenta la mexicana, advirtiendo que aunque desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en las calles de ese condado de 980,000 habitantes, corrieron como pólvora los rumores de posibles aumentos de redadas de ‘La Migra’, el miedo ahora es más grande.

Un proyecto de ley denominado “Acta de protección de Inmigración”, aprobado en agosto pasado por la Legislatura del condado, que evitaba que la policía hiciera labores de inmigración, se quedó en el aire. El jefe político de Westchester, el republicano Rob Astorino, lo vetó en agosto y aunque los promotores de la iniciativa querían pasarse por encima al Ejecutivo local para implementar la ley, sufrieron un descalabro el martes pasado, ya que les faltó un voto para tumbar el veto; de los 17 legisladores, solo 11 votaron para dejar sin piso la oposición de Astorino.

“Esto es sumamente preocupante y triste, pues sentimos que sin esa ley los inmigrantes de Westchester se van a quedar desprotegidos, y muchos ni siquiera van a querer reportar crímenes por temor a meterse en problemas con la policía y ser entregados a Inmigración”, aseguró la legisladora del condado Virginia Pérez, quien emigró con su familia desde República Dominicana cuando era niña.

Para tratar de calmar los ánimos, el Ejecutivo de Westchester firmó una orden ejecutiva que deja a discreción de la policía indagar o no por el estatus migratorio de los pobladores, algo que preocupa a legisladores y activistas.

“Una orden ejecutiva no tiene valor de ley y en cualquier momento puede ser derogada y deja una puerta abierta a los policías a pedir estatus”, comentó Pérez. “Astorino vetó nuestra ley por miedo de que podamos perder fondos federales por no ayudar a Inmigración, y asegurando que eso puede animar a que criminales como la mara MS-13 vengan a refugiarse aquí, pero eso no es cierto. Nuestra ley no protege a criminales ni a quienes violen la ley, protege a familias trabajadoras y no queremos que se usen recursos policiales para hacer tareas de inmigración”.

La guatemalteca Aida Pineda, quien trabaja como cocinera en la bodega “Los primos” también asegura que sin una ley que garantice que la Policía no hará labores de inmigración en el condado va a crecer el pánico, que ya es bastante evidente.

“Tenemos mucho miedo. Hay gente que ya ni quiere salir, porque se han llevado a mucho guatemalteco, pero la necesidad nos hace salir a trabajar”, comenta la mujer. “Ahora solo estamos ante la voluntad de mi Dios”.

Amaris Velásquez, quien emigró de San Marcos, Guatemala hace dos años y desde entonces vive en Westchester, comenta que ante el clima de incertidumbre que reina entre la comunidad inmigrante ha preferido no dejarse llevar por el miedo, pero sabe sin una ley de protección ahora tendrán que empezar a jugar como al gato y al ratón no solo con ‘La Migra’ sino también con la policía.

“Esperamos que no nos agarren de aquí en adelante… por ahora me siento segura, pero siento que la cosa se puede poner peor más adelante”, comentó la madre de dos niños, quien incluso ya habló con un familiar residente para que se haga cargo de sus hijos mientras se los envía, en caso de que la detengan. “Nos tocaría empezar de nuevo con el de cuatro años, que lo traje de ‘Guate’ y con el de 2 que nació aquí… pero sería muy duro”, agregó.

El senador estatal George Latimer, quien está compitiendo para desbancar del cargo de jefe del condado de Westchester al Ejecutivo Astorino, asegura que desde que Trump fue elegido presidente, no solamente han aumentado los delitos de odio en el condado sino que además al no aprobarse el Acta de protección de Inmigración, se deja abierta una peligrosa puerta para que aumenten los abusos y atropellos contra inmigrantes.

“Creo que la labor de la policía al hablar con una víctima o testigo de un crimen tendría que ser preguntarle cosas relevantes al crimen y lo que vio, y no si son de aquí o qué estatus migratorio tienen”, comentó el demócrata. “Astorino asegura que si la policía no hace esa pregunta, eso nos hace inseguros, lo que para mí son solo comentarios ridículos, hechos por él para apelar a la base conservadora de muchos de sus votantes que tienen visiones anti-inmigrantes”.

Latimer agregó que si es elegido Ejecutivo del condado, firmará el Acta de Protección de Inmigración, porque a su juicio la policía no debe indagar sobre estatus migratorio sino de crear confianza con la comunidad. Además considera importante frenar comportamientos de odio que ya muchos inmigrantes han sentido en carne propia.

“Westchester tiene una tradición de ser tolerante y darle la bienvenida a la gente, pero siempre hay algunas personas que tienen actitudes de odio y acciones o comentarios anti-inmigrantes y lo que uno espera es que el gobierno local identifique a esas personas y las acuse porque si no se castigan esos hechos los agresores se sienten respaldados y van a escalarlos. No podemos decir solo que es cosa de niños o que solo es un acto aislado de una persona”, advirtió el político.

Jirandy Martinez, directora ejecutiva de la organización Community Resource Center, en Westchester, aseguró que las políticas del gobierno federal y la falta de compromiso de ayuda del gobierno local, han aumentado el nerviosismo entre los indocumentados que viven en ese condado, hasta el punto que han creado un grupo en WhatsApp donde se comunican en cadena si ven algún operativo o amenaza de ‘La Migra’ para protegerse entre todos.

“Ha habido detenciones confirmadas que ya estaban planeadas en New Rochelle y al norte del condado. Y una madre y una hija que estaban yendo a sus citas a la corte las detuvieron, lo que hizo que muchas personas no quieran ir a sus citas”, asegura la activista, agregando que los actos de odio también están en aumento en el condado. “Hay áreas que apoyan mucho a los inmigrantes, pero en otras áreas hemos visto muchos crímenes de odio y por eso estamos haciendo grupos de apoyo para buscar soluciones y protegernos, y entender que todos tenemos derechos”.

El mexicano Victor Arriaga, padre de una niña de 8 años y un niño de 7, nacidos en Westchester, asegura que el miedo es tan grande que incluso sus hijos sufren estrés constante, más desde que se vetó el Acta de protección de Inmigración.

“Nos sentimos inseguros de ir a trabajar, de ir a la calle y nos asusta que si somos víctimas de un crimen ir a reportarlo a la policía, porque no sabemos cómo podemos salir perjudicados”, aseguró el inmigrante, quien trabaja como mesero en un restaurante de Yonkers.

“A nosotros aquí ya muchos nos miran como una plaga. A mi hijo chiquito incluso en la escuela le hicieron bullying. Le decían que era hijo de inmigrantes, que no era igual a los otros y lo atacaban sin motivo hasta que la profesora resolvió el asunto… el odio ha crecido, se sienten las miradas diferentes en el autobús, a muchos no miran como si fuéramos apestados”, concluyó Arriaga.

A una media hora de allí, en White Plains, una de las localidades más movidas de Westchester, donde está el área financiera y comercial, la mexicana Rosalina Tapia pidió al gobierno local de su condado que apruebe más medidas de protección para los inmigrantes.

“Nosotros somos gente buena. Me espanta que ahora la policía empiece a pedir papeles si ellos quieren, porque así vamos a vivir en medio del terror”, dijo mientras esperaba el autobús con su esposo.

Al ser consultado sobre las preocupaciones de la comunidad inmigrante ante el freno que puso para el acta de protección, el Ejecutivo Robert Astorino aseguró que esa ley pone en riesgo la seguridad pública y significa una amenaza de recortes de fondos federales al volver a Westchester un condado santuario.

“Me siento complacido de ver que el sentido común prevalece”, aseguró el político, negando que esté dejando a los indocumentados a su suerte. “Westchester siempre valorará y apoyará a su comunidad de inmigrantes. Sin embargo, la legislación propuesta fue irresponsable, como lo refleja la abrumadora oposición de la comunidad de Westchester, incluyendo a la Westchester Hispanic Law Enforcement Association, así como la Legal Aid Society”.

La oficina de ICE de Nueva York no se refirió a las operaciones que ‘La Migra’ ha adelantado en Westchester.

