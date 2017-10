4 comedias en Netflix que te harán morir de risa

Estudios demuestran que reír es una buena terapia para la memoria

¿Hace cuánto no te duele el estómago por reírte? De pronto estás dejando pasar por alto uno de los grandes placeres de la vida. Si no sientes tener muchas razones… ponte a ver películas. Si las razones no existen vale la pena buscarlas.

Aunque en general cualquier producción de comedia te ayudará a desconectarte de la rutina, aquí te dejamos unos clásicos fácilmente compatibles con cualquier tipo de humor.

1. Baby’s Day Out

¡Cuidado: Bebé suelto!

“Los niños vienen con un ángel propio”, comúnmente escuchamos esta frase y el pequeño de esta película parece confirmarlo. En un sin fin de aventuras, a unos cuántos meses de nacido, se enfrenta a los riesgos y peligros de Nueva York. Entre la emoción y las risas vivirás 90 divertidos minutos.

2. Sausage Party

Fiesta de las salchichas

Un humor sin censura, para un público adulto que disfruta de chistes con un tono sexual. ¿Te gustan los muñecos animados? Seguramente disfrutarás este filme de 80 minutos.

3. The Bucket List

Ahora o Nunca

Una película de 97 minutos que te hará revaluar cómo estás viviendo tu vida. ¿Disfrutas cada instante como si fuera el último y planeas tu futuro como si aún tuvieras mil años más de vida? Lograrlo es difícil, pero garantiza un total disfrute de cada instante. Si no sabes cómo este es un buen inicio.

4. The Perfect Dictatorship

La dictadura perfecta

Un película perfecta para los tiempos en los que estamos. En diferentes países del mundo se habla de dictaduras y noticias falsas, ¿por qué no reírnos un poco de la realidad que vivimos? Como la introducción lo dice: “Todos los nombre son ficticios. Los hechos, sospechosamente verdaderos.” Aparte de ser una divertida comedia, es una buena metodología de aprendizaje de hechos de la política mexicana.