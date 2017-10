Hispanos apáticos ante el primer debate por la Gobernación de NJ

Los candidatos para suceder a Chris Christie se vieron las caras en un evento televisado que pasó a segundo plano por las eliminatorias mundialistas

La republicana Kim Guadagno y el demócrata Phil Murphy, que luchan por la Gobernación del estado de Nueva Jersey, se enfrentaron cara a cara el martes en un acalorado debate auspiciado por varios medios, entre ellos El Diario, en el cual ninguno goleó a su adversario defendiendo sus diferentes posturas políticas.

Y aunque el evento televisado era una oportunidad para que los habitantes del Estado Jardín conocieran de primera mano los planes de los candidatos para los casi 9 millones de residentes de Nueva Jersey, entre los hispanos reinó la apatía, pues coincidió con la última ronda de los partidos de la eliminatoria del Mundial de Fútbol Rusia 2018, que acaparó una enorme atención.

Muchos incluso confesaron que ni siquiera sabían quienes se disputarán el puesto de Gobernador en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, como lo reveló hace unos días una encuesta elaborada por la Universidad de Montmouth, que estableció que la mitad de los votantes de Nueva Jersey no están familiarizados con los candidatos.

“A mí lo único que me importaba hoy era que Perú clasificara, pues la política no me interesa y uno ya sabe que estos dos van a hacer las mismas promesas que no van a cumplir”, comentó el peruano José Céspedes, mientras seguía el juego en un café de la avenida Bergenline en Union City, y de vez en cuando volteaba a ver otro televisor con el debate.

Durante el intercambio de posturas sobre sus programas de gobierno, Guadagno, quien es la actual Secretaria de Estado del gobierno de Chris Christie, dejó ver que bajo un eventual mandato suyo será una aliada más de la Administración Trump, mientras que Murphy, exembajador de Estados Unidos en Alemania y exejecutivo de Goldman Sachs, criticó las políticas con las que se mueve Washington, especialmente en asuntos migratorios.

Al ser consultados por la moderadora Mariela Salgado sobre lo que harán con los jóvenes que perdieron DACA hace unas semanas, Guadagno y Murphy mostraron una brecha del cielo a la tierra.

“Lo que haría es seguir la ley, soy una exfiscal federal, exfiscal estatal y exsherif y es obligación seguir la ley… lo que no haría es hacer más peligrosas las cosas para los oficiales, las autoridades y la gente que vive en el estado de Nueva Jersey, declarando a Nueva Jersey un estado santuario”, advirtió la candidata republicana, a lo que Murphy respondió mostrando su apoyo a los ‘Dreamers’, como una obligación moral.

“Nosotros nos manifestaremos contra el Presidente. Si necesitamos que Nueva Jersey sea no una ciudad santuario sino un estado santuario, lo haremos. Esto es Estados Unidos. El Estados Unidos que yo conozco está construido sobre las bases del poema de la Estatua de la Libertad (…) estamos abiertos a que todos vengan aquí”, arremetió el demócrata. “El 91% de estos soñadores están o en educación o trabajando y contribuyen con 60 millones o algo así en ingresos de impuestos”.

Apoyo dividido

El cubano Borjas Miranda, quien estaba tomándose un café en el restaurante Artesano de Union City, manifestó su apoyo a la candidata republicana y se apegó a su discurso de respeto a la ley.

“Ella va a ganar y tiene razón en decir que los inmigrantes tienen que seguir las leyes porque el problema aquí es que muchos no respetan la ley”, dijo Miranda, quien vive en el Estado Jardín desde 1972.

La mesera Mariana Mendoza mostró una postura distinta y recalcó su apoyó a Murphy, pero pidiendo a todo el Estado que se una en torno a sus gobernantes.

“Tenemos que entender que sacar adelante a Nueva Jersey es trabajo en equipo y que la comunidad se concientice de que somos todos responsables y no hay que esperar a que un solo gobernante resuelva todo”, dijo la mexicana, destacando al demócrata como mejor opción por su postura de proteger a los inmigrantes declarando estado santuario. “Apoyo al demócrata porque no soy de este país y necesitamos protección, pues la población inmigrante aportamos muchísimo a la comunidad, somos gente de trabajo, no venimos a robar al que está mal parado, y creo que aunque el tema de inmigración es un punto delicado, no merecemos ser tratados como delincuentes”.

Durante el debate los candidatos también abordaron otros temas como la reducción de impuestos, los beneficios pensionales, la infraestructura del estado y el aumento del salario mínimo entre otros, lo que mostró una vez más sus diferencias.

Guadagno señaló que urge un plan de recorte de impuestos a la propiedad que ahorrará a los contribuyentes $800 millones y aprovechó para atacar a su oponente. “Tal vez eso no sea mucho dinero para Phil Murphy, un millonario de Goldman Sachs, pero eso es mucho dinero para mucha gente que necesita esa ayuda y que la necesita ahora mismo”.

El exembajador quiso darle una estocada a la republicana y criticó que como secretaria de Estado del actual gobernador su contendora no ha promovido los cambios que defiende y se ha quedado solamente calentando su silla. “Dónde ha estado usted todos estos 2,821 días (que lleva en el gobierno de Christie). Usted ya está ahí en el puesto. Yo estoy intentando llegar allá”, dijo Murphy, quien también manifestó su apoyo a que se incremente el salario mínimo a $15 la hora, algo que Guadagno no comparte.