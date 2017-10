Cómo es mejor dar una mala noticia, según la ciencia

Un estudio realizado por dos universidades estadounidenses descubrieron la mejor manera de comunicar cosas negativas

Nadie es feliz recibiendo noticias, pero menos dándolas, aunque esto conlleve, en ocasiones, a cambios positivos en la vida.

No es sencillo escuchar que te quedaste sin empleo, o que tu pareja ha decidido terminar con su relación, pero tampoco es fácil dar a conocer estas noticias, pues te invaden los nervios y no encuentras la mejor manera de comunicárselo a la otra persona para no hacerlo sentir mal.

Muchos optan por realizar una invitación a comer o a cenar para poder comunicar, de forma “sutil”, las malas noticias. ¿Es la mejor forma de informar una mala noticia?

Interesados en este tema, profesores de lingüística de la Universidad Brigham Young, en Utah, y de la Universidad del Sur de Alabama, en Estados Unidos, llevaron a cabo una investigación para dar exactamente con el mejor método para transmitir malas nuevas.

En dicha investigación se llegó a la conclusión que ser francos y hablar de forma directa, es el resultado que obtuvieron, luego de una encuesta realizada entre cientos de sus alumnos, quienes apreciaron más el que la gente se exprese con franqueza y de forma directa, que el que quieran decirles algo malo tratando de “endulzárselos”.

Otro tip es que es preferible iniciar la conversación con el clásico “tenemos que hablar”, pues esta frase permite al receptor prepararse para recibir una mala noticia unos segundos antes de que se les diga. Lo que sí hay que evitar a toda costa es andarse con rodeos o decir verdades a medias, pues la gente solo quiere conocer la verdad.