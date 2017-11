Plan fiscal: “peligroso para la ciudad y el país”

El plan fiscal presentado esta semana por el Partido Republicano y la Administración de Donald Trump es desde el punto de vista del alcalde Bill de Blasio “particularmente destructivo y peligroso”. El mandatario neoyorquino dijo que hay que luchar contra él, pararlo o enmendarlo a fondo y afirma que estará dedicado a esa lucha en las próximas semanas.

El Alcalde, que ha hecho de luchar contra la desigualdad su bandera, considera que este plan “es una transferencia masiva de riqueza a las personas más ricas y a las corporaciones que es peligros para la ciudad y para el país”.

Una de las primeras consecuencias, según sus cálculos, es que se reducirá el apoyo que tienen los programas de vivienda, educación, infraestructura o educación por parte de una ciudad que es un contribuyente neto a la economía del país ya que recibe menos de lo que envía a las arcas de Washington. “El problema principal es que profundizará la desigualdad y reducirá el apoyo a la ciudad”, explicaba.

Durante una junta editorial en El Diarioo De Blasio arremetió contra el “trickle down economics” (la teoría de hay que estímular al capital para que la riqueza llegue a todos) y contra la eliminación de la deducción por impuestos estatales y locales lo que lleva a una doble fiscalización para los habitantes no solo de Nueva York y California sino también estados como Illinois o Michigan entre otros. “Es algo que impone una tremenda presión local para reducir impuestos y si eso ocurre no podremos proveer o mejorar muchos servicios”.

El Alcalde cree que este plan fiscal puede poner fin al consenso bipartidista y corporativo alcanzado en los últimos años sobre la necesidad de hacer fuertes inversiones en infraestructuras porque no habrá dinero para ello. “Si esto sale adelante, nos podemos despedir de esta inversión”.

Con todo, mantiene el optimismo porque ve que no solo son los progresistas sino también los pequeños negocios, el sector inmobiliario y los constructores de vivienda, entre otros sectores económicos, se oponen a este plan que confía se encuentre también con el voto negativo de republicanos moderados en Capitol Hill.