Le han “lavado el cerebro”, asegura hermana de “terrorista” de Manhattan

Umida Saipova habla sobre la última conversación con Sayfullo

La hermana del sospechoso de terrorismo Sayfullo Saipov dijo que a su hermano, obsesionado con el grupo Estado Islámico (ISIS), sufrió un “lavado el cerebro”, y que confía en que “recuperará el juicio”.



Umida Saipova indicó que habló con su hermano un día antes de que, presuntamente, matara a ocho personas en un carril de bicicleta a lo largo de la autopista West Side en el Bajo Manhattan.



“Estaba de buen humor. Fue una buena conversación, como lo habitual”, dijo la hermana a Radio Free Europe desde Tashkent, la capital de Uzbekistán.



Saipova dijo que espera que el presidente Donald Trump, quien pidió para su hermano la pena de muerte, asegure que tenga “un juicio justo” y que le den “más tiempo”.



“No sabemos quién le ha lavado el cerebro”, dijo. “Quizás se haya convertido en parte de algún grupo organizado. No sé, sinceramente, cuánto tiempo le llevará deshacerse de ese veneno, pero estoy seguro de que recuperará el juicio, si Dios quiere”.



La hermana dijo a Reuters que su familia se sorprendió cuando Saipov se dejó crecer la barba después de casarse en 2013. “Me sorprendió la noticia y he estado en el hospital [desde entonces] hasta esta tarde”, dijo la madre de Saipov, solo identificada como Mukaddas.



Mukaddas agregó que nunca había sabido que su hijo fuera religioso. “No, él no era religioso y nunca visitó mezquitas porque siempre estaba ocupado estudiando y trabajando”.

Saipov ha sido acusado con cargos federales de terrorismo tras, presuntamente, afirmar que planeó y ejecutó el ataque del pasado 31 de octubre.