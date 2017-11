Policías de Jersey City van a juicio por patear víctima mientras ardía en llamas

Feliz sufrió quemaduras en el 30 % de su cuerpo y se mantiene en recuperación

Miguel Feliz todavía tiene pesadillas de aquella noche en la que policías de Jersey City le entraron a patadas, en lugar de darle los primeros auxilios, mientras ardía en llamas.

En un video de celular quedaron captadas las imágenes del incidente, que sucedió el pasado 4 de junio. Todo comenzó cuando los oficiales perseguían a un sospechoso llamado Leo Pinkston en las calles de la ciudad. El sujeto estrelló su vehículo contra el sedán de Feliz, que luego estalló en llamas, con el hombre, de 28 años, atrapado en el asiento del conductor.





“Simplemente comenzaron a patearme y patearme”. Me rompieron cuatro de mis costillas”, dijo Feliz a Pix11. Aparentemente, los oficiales confundieron al hispano, repartidor de comidas, con el sospechoso, Pinkston.



“Finalmente, veo a la Policía. Y estoy pensando: me va a ayudar. Estoy en llamas”, narró Feliz. “Y los veo con las pistolas desenfundadas, y oigo el sonido de la voz, como que estaban tan enojados”.



El abogado de Feliz sostuvo que los oficiales cometieron errores por varios motivos, comenzando con la persecución callejera salvaje, disparando sus armas y agrediendo a Feliz, en lugar de ayudarlo.



“Es una conducta escandalosa, y vamos a abordar eso en la demanda”, dijo el abogado Tom Cammarata en referencia al recurso legal que presentarán contra las autoridades.



Cuatro de los policías de Jersey City fueron acusados ​​en este caso. Enfrentan varios cargos, que van desde asalto agravado hasta intento de asesinato. Los oficiales Eric Kosinski y MD Khan comparecieron en el tribunal el pasado viernes. El presidente de uno de los sindicatos policiales de Jersey City dijo a PIX11:“Tenemos un gran respeto por el proceso legal que permitirá a nuestros agentes tener la oportunidad de contar su historia sobre la totalidad del incidente. Una vez que lo hagan, creemos que serán exonerados”.



Feliz pasó más de un mes en el hospital, recuperándose de las quemaduras que sufrió más del 30 % de su cuerpo.



Los acusados deben regresar al tribunal en enero. Mientras tanto, Feliz, que todavía se está recuperando, no ha podido regresar a su trabajo.