Nueva campaña para presionar Cuomo para resolver pesadilla del Subway

El llamado es que los casi seis millones de pasajeros que usan los trenes cada día, levanten su voz y transformen su frustración en acción, pero el Estado y la MTA se defienden

Marcelo Malusin está “harto” de los constantes retrasos y el pésimo servicio que ofrece el Subway de Nueva York. Y aunque él y la gran mayoría de los casi 6 millones de usuarios que cada día se movilizan en el metro de la Gran Manzana, tienen el mismo sentir, muchos se tragan su frustración. Pero este lunes, activistas de los derechos de los pasajeros hicieron un llamado para que los neoyorquinos levanten sus quejas de manera formal y se cree un movimiento para presionar por soluciones inmediatas al gobierno estatal, al que ven como responsable de la crisis del transporte de la Gran Manzana.

“Esta situación es insoportable y se pone peor especialmente en las madrugadas, cuando uno está cansado y en vez de llegar a su casa en una hora se puede gastar hasta dos y más”, aseguró el ecuatoriano, quien al enterarse de la campaña “Acción contra los retrasos del Subway” mencionó que si todos los pasajeros se unen en un movimiento, tal vez haya resultados positivos. “Creo que si oyen a mucha gente quejándose ya van a tener que hacer algo”.

Rebecca Bailin, de la organización Riders Alliance, quien junto a varios voluntarios y líderes políticos estuvo repartiendo en la estación Grand Central unos volantes para invitar a los usuarios frustrados a convertirse en activistas, recordó que la semana pasada la MTA reconoció que el promedio de retrasos del 2017 se ha triplicado con respecto al 2012. Pasaron de unos 20,000 mensuales a 58,000.

“La idea es que cuando se vean en medio de un retraso o queden atrapados en los trenes, los usuarios lo reporten en redes sociales directamente al gobernador Cuomo, quien dirige la MTA, y aunque ha prometido un plan de modernización del sistema sobrecargado, no lo ha entregado todavía”, aseguró la activista. “También les pedimos a la gente que se sumen a la petición ‘Arreglen el Subway’, que hay en internet”.

La mexicana Nancy Flórez manifestó que estaba lista para enviar su queja al Gobernador, luego de tener que esperar mucho a que pasara su tren en Grand Central.

“Tenemos que quejarnos o si no esto va aser cada vez peor y nuestros bolsillos se van a quebrar teniendo que agarrar taxi, como me ha tocado hacer”, dijo.

La asambleísta estatal Carmen de la Rosa, quien fue víctima de los retrasos de los trenes y llegó tarde a la conferencia, pidió apoyo de los usuarios, advirtiendo que no pueden dar la lucha solos.

“Estamos apoyando a los activistas y a esta campaña para que los neoyorquinos levanten su voz, porque en enero vamos a regresar a Albany a pelear por un nuevo presupuesto y soluciones al problema del Subway, y necesitamos que los pasajeros cuenten sus historias y nos ayuden en esta lucha haciendo presión”, comentó la legisladora, quien agregó que los retrasos tienen consecuencias severas, especialmente para las personas de menos recursos. “Yo ahora mismo acabo de desmontarme de un tren atrasado. Perdí esta rueda de prensa, pero para un neoyorquino que no llegue a tiempo a su trabajo, significa que está arriesgando su empleo y no es justo que sin tener culpa ponga en riesgo su única manera de vivir y de comer”.

El senador estatal Michael Gianaris, responsabilizó una vez más al Estado por no hacer un buen trabajo para resolver la crisis del Subway y pidió a la MTA que se enfoque en mejorar el servicio y no solo, entre otras cosas, en hacer lucir mejor las estaciones.

“En un momento en que el Estado no está haciendo todo lo que debería y las prioridades de la MTA que están fuera de lugar y son mal manejadas se hacen cada vez más evidente, dijo el político.

Asimismo, el asambleísta Luis Sepulveda hizo un llamado a Cuomo para que trabaje conjuntamente con el gobierno federal y la la Administración De Blasio, a pesar de sus diferencias, y busque soluciones efectivas.

“El gobernador debe intensificar y unirse a la ciudad y al gobierno federal para unirse y elaborar un plan justo y equitativo que sirva a los pasajeros, incluso si el sabor político puede ser amargo”, dijo Sepulveda.

Ante los señalamientos contra la labor del Gobernador y la campaña para presionarlo promovida este lunes, Dani Lever, secretario de prensa de la administración Cuomo, admitió que la realidad del Subway no es miel sobre hojuelas pero aseguró que el mandatario estatal está comprometido en solucionar las crisis, y advirtió que los defensores de los pasajeros solo están tratando de buscar maneras de aparecer en la prensa.

“Reconocemos plenamente que el sistema del Subway está en mal estado y funciona con un rendimiento defectuoso, razón por la que exactamente el Estado invirtió $8,400 millones en capital, declaró el estado de emergencia, financió la mitad del plan de acción del estado y formó ‘Arreglo NYC’ para identificar un flujo de ingresos dedicado al sistema”, dijo el funcionario. “Creemos que los activistas deberían priorizar a los pasajeros por encima de buscar oportunidades de hacer prensa”.

Asimismo, Tarek Shams, portavoz de la MTA, no solo criticó la campaña de los activistas, sino que culpó a la Administración De Blasio, que no maneja la MTA, por no sumarse al plan de acción de Cuomo.

“Es infortunado que algunos defensores estén diseminando información errónea sobre cómo se financian los trenes subterráneos y cómo se pueden arreglar”, dijo el representante de la MTA. “El hecho es que se está llevando a cabo un plan integral de emergencia para estabilizar y modernizar el sistema del metro, se le ha pedido a la Ciudad y al Estado que paguen por igual, y hasta ahora el gobernador lo ha apoyado, pero el Alcalde se ha negado”.

Shams dijo además que se necesita una solución integral como la iniciativa de pagos ‘precio de la congestión’ para reducir el tráfico de automóviles, hacer que los autobuses se muevan más rápido y ayudar a financiar el transporte subterráneo. “La Ciudad también se negó a apoyar eso: esperamos un cambio de opinión”, agregó, defendiendo que en los últimos meses los retrasos han disminuido en 10% entre semana.

Y tras el anuncio del plan de los activistas y los señalamientos de la MTA y el Estado, el presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, Ydanis Rodríguez, manifestó que es necesario que todos los estamentos municipales y estatales se unan para resolver el problema.

“Mejorar la transportación es una de mis prioridades y tenemos que asegurarnos que sea más eficiente y segura y seguiré trabajando con el Gobernador, el Alcalde y los demás líderes del Estado y la Ciudad de Nueva York para que juntos podamos mejorar el servicio de trenes y autobuses” , dijo Rodríguez.

El Subway en cifras

5.7 millones de usuarios viajan cada día.

1,763 millones de viajeros lo usan anualmente.

2,029,843 en promedio son los usuarios que usan los autobuses diariamente.

131,325 millas recorre en promedio cada tren en un año.

230% han aumentado los retrasos.

20,000 reportes de retrasos hubo en el 2012.

67,450 reportes de retrasos se recibieron en en mayo del 2017.

58,000 retrasos hubo en septiembre

1904 fue el año de inauguración del Subway con 28 estaciones.

469 estaciones existen actualmente en el sistema.

66,359,208 pasajeros anuales convierten a Times Square en la estación más congestionada del sistema.

7,905 son los viajes que hacen los trenes en una semana.

$836 millones fueron invertidos en el plan de Acción Subway para combatir el 79% de las causas que generan retraso en los trenes, que según la MTA está funcionando positivamente.

2045 es el año pautado para terminar todas las obras de modernización de señales y estaciones del Subway

Dónde poner una queja sobre el servicio del Subway y buses