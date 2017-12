Sicario de Pablo Escobar no le ve nada de malo a estar en la fiesta de un narco

No le tengo miedo a lo que le temen las Ratas del si. Si hay que ir a prision. Voy. En poco tiempo estaré de nuevo atacando este maldito gobierno. No le temo ni a la Carcel ni a la muerte. Soy un guerrero y como tal. Me comporto. Soy una figura pública y puedo ir donde sea

— Jhon Jairo Velasquez (@Popeye_leyenda) December 10, 2017