Cambian protocolos de seguridad en el Subway tras ataque terrorista

El presidente de la MTA, Joseph Lhota, aseguró que junto a la NYPD, esa agencia tiene como prioridad la seguridad de los pasajeros por lo que incrementaron sus acciones de seguridad

El incidente del lunes pasado, cuando un hombre de Bangladesh detonó un arfefacto explosivo en uno de los corredores de la estación de trenes de Times Square, disparó las alertas de las autoridades, y también obligó a la MTA a adoptar nuevas medidas para garantizar la seguridad de los 5.7 millones de pasajeros que se movilizan en el Subway cada día.

Así lo reveló el presidente de la MTA, Joseph Lhota, durante una reunión que sostuvieron los miembros de la junta directiva de esa agencia para analizar el futuro del “Plan de Acción del Subway”, que se propuso en julio pasado para manejar la crisis del sistema de transporte, y que ahora deberá enfrentar algunos cambios.

“Se ha aumentado la seguridad y cada vez que hay un reporte, evaluamos la mejor manera de usar nuestros recursos”, comentó el funcionario al referirse al tema de la seguridad, tras agregar que ese organismo trabaja conjuntamente con la NYPD para fortalecer la seguridad del sistema y que evaluaron lo ocurrido tras los hechos del lunes.

“Ha habido un incremento de presencia policial, como lo ha notado la gente. Ha habido más oficiales uniformados patrullando alrededor (…) e hicimos cambios en nuestros protocolos, pero (los detalles) no los hacemos públicos”, comentó Lhota. “Tenemos en mente que la seguridad de los usuarios es lo primero”.

El presidente de la MTA también hizo un llamado a los pasajeros para que colaboren con las autoridades policiales y de la MTA denunciando cualquier cosa que parezca sospechosa.

“Si ven algo díganlo. No solamente en el sistema de transporte sino incluso si en un edificio de apartamentos ve un paquete extraño”, concluyó la cabeza de la MTA, quien agregó que desde que se han implementado cambios en el plan de modernización del Subway, ha habido una mejora en los retrasos y el servicio.

Y aunque las autoridades aseguran estar haciendo su mejor trabajo para evitar que se presenten nuevos hechos terroristas en el sistema de transporte de la Gran Manzana, usuarios como Angélica Poloarte sienten que las fallas son evidentes.

“Yo no me siento segura luego de lo que pasó. Ellos tienen que cambiar de táctica, porque es obvio que no está funcionando lo que han estado haciendo, pues un lugar como Times Square, que debería ser custodiado cien por ciento, miren lo que sigue pasando”, dijo la peruana, quien todos los días usa el metro para ir a su trabajo como niñera. “Tienen que mejorar sus técnicas para ofrecer seguridad a los usuarios”.

Pero otros pasajeros como el mexicano José Saldarria, quien trabaja en un restaurante de Manhattan, afirman sentirse seguros al ver el amplio despliegue policial que las autoridades han manejado en los últimos días.

“La policía y la MTA hacen lo que pueden. Sería injusto decir que ellos son los culpables de lo que pasó el lunes, pues es imposible que pongan un agente cada 5 metros”, comentó el inmigrante, quien se sumó al llamado del presidente de la MTA. “Nosotros como pasajeros tenemos que estar atentos de todo y sin caer en el pánico, avisar de cualquier cosa que uno vea a un policía o en las cabinas del metro o hasta a los barrenderos”, concluyó.

Si ve algo sospechoso llame a la línea 1 (888) NYC-SAFE. 1 (888-692-7233).