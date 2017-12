Piden que el nuevo jefe del NYPD sea otro hispano

El concejal Ydanis Rodríguez exigió al alcalde De Blasio que el reemplazo del jefe policial Carlos Gómez sea latino y denunció que los hispanos siguen relegados en posiciones altas en las agencias de la Ciudad

Tras la salida el pasado noviembre del NYPD del Jefe de policía Carlos Gómez, el único oficial hispano de alto rango en la Uniformada, líderes de la ciudad de Nueva York exigieron este martes a la Administración De Blasio que nombre como sucesor a otro latino para defender la representatividad de esa comunidad en una de las posiciones de liderazgo más importantes de la Gran Manzana.

Justo cuando suena con fuerza el nombre del actual jefe de Patrullaje del NYPD Terence Monahan, para ocupar el puesto vacante, el concejal Ydanis Rodríguez criticó la posible designación e hizo un llamado al mandatario local para que mantenga el compromiso con la diversidad en las agencias de la Ciudad, que tanto proclama.

“La ciudad de Nueva York tiene un 29% de latinos, pero estos números no se reflejan en las muchas posiciones de liderazgo en el sector público y privado, y con la partida del jefe Gómez, si no se reemplaza con otro hispano, perdemos al único latino en los tres primeros puestos de liderazgo en la NYPD”, comentó el dominicano, quien pidió al alcalde De Blasio usar su discresionalidad para elegir a un hispano.

“Dicen que no hay otro latino con tres estrellas en la NYPD, pero es que no les han dado la oportunidad porque hace muchos años no los promueven y aunque reconocemos que en estos cuatro años esta administración ha hecho progresos, esperamos que con este caso el Alcalde nos escuche”, agregó Ydanis, recalcando que en administraciones como la de Rudolph Guilliani sí hubo promociones, contrario a esta.

“Tenemos oficiales calificados en la comunidad latina que pueden hacer este trabajo, ya que de los casi 36,000 oficiales de la NYPD, 9,887, o el 28% son latinos, pero 17,845, o el 50%, que son blancos, tienen al menos 70% de los puestos en los rangos más altos de la fuerza policial”, comentó el candidato a la presidencia del Concejo Municipal.

El concejal de Brooklyn Rafael Espinal, también urgió a De Blasio a que elija a un oficial hispano para ocupar el puesto de Gómez, y destacó que ello contribuiría a seguir afianzando las relaciones entre la Policía y la comunidad.

“Ahora más que nunca, con las conversaciones sobre la policía comunitaria y las relaciones policiales con las poblaciones inmigrantes, debemos asegurarnos de que los latinos estén bien representados en la NYPD”, dijo el concejal. “Con la jubilación del jefe Gómez, la administración debe designar a un latino para que lo reemplace, a fin d continuar construyendo confianza en todas las comunidades y preservando la diversidad dentro de los rankings más altos de esa fuerza”.