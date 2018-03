Cuestionan a nuevo Canciller de Educación NYC por supuesto antecedente de acoso sexual

Según una demanda, Richard Carranza promovía a los empleados hombres a expensas de las mujeres

Richard Carranza, recién designado Canciller de Educación de NY, estuvo involucrado en un supuesto caso de abuso sexual y una demanda por discriminación a las mujeres en San Francisco, según nuevos reportes de prensa.

De acuerdo a un informe de la Corte Suprema de San Francisco de 2015, Carranza promovía a los empleados hombres a expensas de las mujeres durante su tiempo en el Distrito Escolar Unificado de esa ciudad californiana.

También fue acusado por su ex subordinada Verónica Chavez de haber saboteado su carrera luego de que ella lo regañó por coquetear con una mujer que no era su esposa, durante una conferencia en Los Ángeles en 2013, detalló New York Post.

“Durante ese fin de semana, Chávez observó a Carranza, que es un hombre casado, participar en una conducta inapropiada de coqueteo con una colega de otro distrito que no era su esposa”, afirma la demanda.

Chávez, quien es maestra desde 1994, demandó al distrito de San Francisco por discriminación de género y discapacidad, pero no nombró a Carranza como acusado. El caso eventualmente se resolvió por una suma no detallada.

Al llegar a ser Superintendente, Carranza hizo movimientos de personal que “dieron como resultado el reemplazo de empleadas calificadas con un equipo predominantemente masculino”, según la demanda.

Al conocerse el caso en la prensa, la Alcaldía de Nueva York salió en defensa del nuevo Canciller. “Las acusaciones eran completamente falsas y el señor Carranza nunca fue mencionado en la demanda ni estuvo involucrado en el acuerdo”, dijo la portavoz Olivia Lapeyrolerie.