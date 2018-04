VIDEOS: Las canciones del Mundial de Rusia 2018

Los temas que escuchará en el verano futbolero

Los mundiales de fútbol quedan en la memoria de los espectadores por los goles, las lágrimas y la música de sus transmisiones. Quien no recuerda a Francia 1998 por Ricky Martin y la Copa de la vida o el Waka Waka de Shakira en Sudáfrica 2010.

Rusia 2018 no será la excepción. Coca-Cola, patrocinador del torneo, presentó la canción Colors, interpretada por Jason Derulo.

El tema tendrá una versión crossover en español con Maluma. El colombiano la presentó en un evento hace unas semanas.

Además de Colors, las cadenas que transmitirán el torneo en Estados Unidos también tienen sus temas. Telemundo eligió Carnaval, interpretada por Pitbull y Claudia Leitte, que hicieron el himno de Brasil 2014. El tema tiene samplers de canciones populares latinoamericanas.

Fox Sports, que transmitirá en inglés reencauchará una canción de 2014 de Tiesto con Icona Pop.

Shakira pondrá a sonar el tema All Of The Pain mientras se desarrolla el Mundial.

Otra canción que sonará será Start a Fire de Margaret.

En Rusia ha venido sonando el tema Team 2018 de SMASH, Polina Gagarina y Egor Krid.

Eso por ahora. Seguiremos actualizando la lista a medida que salgan más temas.