Inquilinos de NYCHA se manifiestan contra la subida de los alquileres

De aprobarse el plan del Gobierno federal se afectaría a más de 400,000 residentes de viviendas públicas en la Gran Manzana

Los residentes de NYCHA recibieron este viernes el apoyo de la congresista Nydia Velázquez y de otros funcionarios electos, organizaciones y activistas de Nueva York, que se manifestaron a las puertas de la Alcaldía para denunciar la reciente propuesta de la Administración Trump de incrementar los alquileres de los inquilinos de vivienda pública.

El Departamento de Desarrollo Urbano (HUD), que administra las viviendas públicas en todo el país y en las cuales el 45% de los residentes son hispanos, propone que los inquilinos paguen de renta el 35% de sus ingresos, en vez del 30% actual. El proyecto fue anunciado el miércoles de la semana pasada por el secretario Ben Carson y, para hacerse ser efectivo, debe recibir el respaldo del Congreso.

“Estamos aquí para mandarle un mensaje claro a Trump y a Carson: los derechos a una vivienda son derechos humanos”, dijo Velázquez, quien calificó esta medida de “inmoral, inhumana e injusta” para las más de 400,000 personas que se verían afectadas en la Gran Manzana.

En caso de aprobarse la propuesta, los alquileres podrían registrar un incremento de al menos $70 dólares, en rentas que rondan, de media, los $522 dólares. Y lo que es aún más grave: un millón de niños quedarían en riesgo de quedar desamparados, según los activistas.

Melba Torres, residente de NYCHA y activista puertorriqueña de 56 años, estuvo presente en la manifestación para luchar por los derechos de las personas que, como ella, están impedidas físicamente. Torres lleva desde los 16 años defendiendo a los inquilinos, especialmente a “los envejecidos e impedidos que ya vivimos por debajo del umbral de pobreza”.

“Tenemos derecho a vivir en un lugar seguro y a no tener que decidir entre pagar el alquiler o comprar comida o medicinas”, exigió Torres, quien le pidió a Trump “que tenga piedad y que sea humano, que mire a las personas que trabajamos para mantener a nuestras familias”.

Aixa Torres, puertorriqueña de 65 años y presidenta de Alfred E. Smith Houses, reconoció que el mayor problema es para la gente mayor, que conforman un gran porcentaje de los inquilinos, y para las familias con niños. La residente de NYCHA quiso destacar que “no somos delincuentes. La mayoría son familias del ejército que llevan sirviendo al país desde la Segunda Guerra Mundial” .

“Nosotros pagamos impuestos, no como el presidente Trump y sus amigos. No estamos pidiendo nada que no nos pertenece”, recordó Torres.