Colombianos de Nueva York divididos ante elecciones presidenciales en su país

Un total de 55,800 colombianos están registrados para votar este domingo en la Gran Manzana, en unos comicios donde reinan la polarización y diferencias sobre los acuerdos de paz

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, y en la víspera de los comicios, donde 55,800 colombianos están inscritos en la Gran Manzana para ejercer su derecho al voto, la división política parece reinar en esa comunidad.

Aunque la mayoría coincide en que desean que el país sudamericano avance en el próximo cuatrenio, una evidente polarización entre la derecha y la izquierda describe el panorama con el que los colombianos de Nueva York acudirán a las urnas.

Los cinco principales candidatos que se disputan la Presidencia: Sergio Fajardo de la Coalición Colombia; Iván Duque, del Centro Democrático; Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana; Humberto de la Calle, del Partido Liberal y Germán Vargas Lleras del grupo Mejor Vargas Lleras, tienen simpatizantes en los cinco condados y en el resto del área triestatal, pero las posturas entre ellos parecen extremas. Incluso los ánimos se caldean cuando hablan de los comicios.

“Yo ya me cansé de que el expresidente Álvaro Uribe quiera eternizarse en el poder usando a un títere como Duque, del que nadie sabía nada en diciembre y cuando Uribe lo puso como su candidato echó pa’ arriba en las encuestas, por eso voy a votar por Petro, que es una opción distinta, pero para frenarlo se inventan que si el gana vamos a ser una segunda Venezuela. Pura estrategia del miedo”, comentó Germán Rodríguez, de 35 años, quien vive en Jackson Heights desde el 2003.

El trabajador de construcción advierte que apoyar a la derecha en Colombia es muy peligroso para el país. “Ellos quieren ponerse por encima de las instituciones, quitar representatividad en el Congreso, aumentar impuestos, y acabar con las cortes de justicia y eso es sumamente grave, pero muchos ciegos seguidores de Uribe no lo ven y están como borregos listos para votar y legitimizar a un criminal”, dijo.

Claudia Lozano, una joven de 27 años, quien lleva un año en la Gran Manzana, se declara ofendida con comentarios como los de Rodríguez y asegura que su candidato es el de Uribe, no solo por lo que representa sino porque le pondrá freno a los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC que se pautaron el año pasado.

“Yo voy a votar por Uribe porque él ya mostró que sabe gobernar y creo que Duque se va a dejar guiar bien de él. Además vi un video donde estaba orando como buen cristiano y eso es fundamental para mí”, dijo la estudiante de inglés. “Además le va a poner un tate quieto a los guerrilleros a los que el presidente Santos le perdonó todos sus crímenes cuando pasó por encima del plebiscito donde ganó el no (a los acuerdos de paz)”.

Clara Valencia, originaria de Medellín, también considera que la mejor opción es apoyar a la derecha, pues teme que en otras manos a Colombia le pase lo que a Venezuela bajo las administraciones de Chávez y Maduro. “Yo soy conservadora y prefiero a Duque porque da mucho miedo pensar que nos podamos volver en lo que se volvió Venezuela. Eso me entristece y quiera Dios que las elecciones traigan lo mejor para nosotros”, agregó la ama de casa, quien vive hace 35 años en Nueva York y advierte que muy tempranito saldrá a votar el domingo en el puesto de votación de Jackson Heights donde está registrada.

Jaime Hernández, quien se fue de Colombia hace 18 años, siendo un adolescente, parece representar la otra gran postura a la que le apuestan algunos colombianos: el centro, y pide a sus paisanos que no se dejen llevar por odios.

“Me duele mucho ver como mi país está llenándose de odios entre la gente de Uribe y la de Petro y por eso creo que lo que le conviene más a Colombia en este momento es el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo” , dijo el mesero de 37 años. “Gane el que gane vamos a ver un país muy dividido y aunque no me gusta mucho Petro, lo prefiero como segunda opción porque si gana Duque o mejor dicho, Uribe, sí que nos vamos a volver una segunda Venezuela a la inversa, porque se van a querer perpetuar en el poder usando la fuerza”, agregó el colombiano.

Una opinión similar comparte el pequeño empresario Gonzalo Araque, dueño de la panadería Mira Cali II, a quien ante todo le preocupa mucho lo que ocurra con el tema de la paz.

“Creo que la mejor opción sería un candidato intermedio, pero cualquier que gane debe mantener el proceso de paz, porque echarlo para atrás es volver a la época de la violencia”, dijo el caleño, quien en medio de la polarización que hay en su país espera que quien resulte ganador pueda unir y no cause más divisiones. “Espero ante todo que todo transcurra en calma, que no haya inconvenientes y que quien quiera que sea elegido, de derecha, de izquierda o de centro, piense en el beneficio de todo un país”.

A pesar de las evidentes diferentes posturas políticas que se observan entre la comunidad colombiana en Nueva York, desde el lunes pasado, cuando el Consulado abrió las urnas para quienes quisieran votar anticipadamente, ha habido mucha afluencia de sufragantes.

Así lo reveló la cónsul de Colombia en Nueva York, María Isabel Nieto, quien manteniendo la neutralidad que le exige su cargo, hizo una invitación a quienes estén registrados para sufragar a que participen activamente en el proceso electoral.

“Las elecciones son la oportunidad para que los colombianos hagamos sentir nuestra voz y es importante que dejemos la apatía y votemos”, comentó la diplomática, quien advirtió que hay 8 centros de votación en el área triestatal, por lo que pidió a sus paisanos asegurarse del sitio donde debe votar para evitar contratiempos. “Lo otro que les pido es que por favor lleguen temprano, porque siempre hay filas y la ley dice que solo se puede votar entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde y si a las 4:00 alguien se quedó en la cola, no va a poder votar”.

Datos para la votación