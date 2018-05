Cómo superar una entrevista de trabajo de forma exitosa

Lo ideal es prepararse con antelación para presentarnos seguras y confiadas

Las entrevistas de trabajo siempre dan un poquito de nervios, ¿verdad? En un periodo corto de tiempo queremos mostrar lo mejor de nosotras mismas, nuestra mejor imagen para impresionar al entrevistador y con suerte ganarnos ese puesto que tanto queremos.

Lo ideal es prepararse con antelación para presentarnos seguras y confiadas y aumentar nuestras probabilidades de éxito. Aquí te doy unos breves consejos para afrontar esa entrevista y salir victoriosa.

Presta la suficiente atención a tu apariencia y vestimenta: Para dar tu imagen más profesional, elige trajes de colores neutros (gris, azul) y para que no sea aburrido también puedes añadir un poco de color que combine con tu personalidad, pero evita los trajes demasiado llamativos, estampados o chillones, las minifaldas y los escotes (¡no es una fiesta!). Igualmente, un maquillaje y un peinado discreto son fundamentales.

Estudia bien tu hoja de vida, haz un repaso de tus puntos fuertes y posibles debilidades: Prepárate mentalmente para responder preguntas difíciles como tus debilidades y conviértelas en oportunidades de mejora. Ten listas las respuestas a las preguntas usuales como por qué dejaste tu anterior empleo (¡nunca hables mal de tu anterior empresa o jefe!), qué expectativas tienes de estas nueva empresa o posición, qué puedes aportar a la compañía, cómo te ves profesionalmente a mediano y largo plazo, por qué quieres cambiar de trabajo.

Haz tu investigación sobre la empresa: No solo deberías conocer lo más que pudieras sobre la industria y la empresa en particular, sino además puedes llevar algunas preguntas preparadas para demostrarle interés a tu entrevistador y que la entrevista se vuelva una conversación fluida en vez de un interrogatorio de una sola parte. Demuéstrale que sabes de lo que estás hablando; una de las cosas que por lo general impresiona más a los entrevistadores es la proactividad, así que lleva una lista mental de cosas que puedes aportar a la empresa.

Preséntate puntualmente: Lo ideal es llegar antes de la hora de la entrevista, aunque te toque esperar. Esto demuestra responsabilidad e interés, y causa una excelente primera impresión.

Durante la entrevista ten en cuenta estos factores: Haz un buen contacto visual con el entrevistador, sonríe, siéntate sin cruzar los brazos ni las piernas y en una postura derecha, muéstrate simpática sin perder el profesionalismo (evita los chistes malos), escucha atentamente, no interrumpas, no hables demasiado, y mantén un tono de voz moderado, ni muy alto ni muy bajo, ¡y no olvides apagar o silenciar tu teléfono móvil!

Finalmente, recuerda que la impresión que causes en esa entrevista determinará si consigues el empleo o sigues en el proceso de selección, así que prepárate y preséntate con toda la seguridad del mundo.

@PosadaLifeCoach