J. Balvin, Nicky Jam o Maluma, la lucha por la canción más pegajosa del Mundial

Tres temas para bailar todo el verano. ¿Cuál te gusta más?

Los mundiales de fútbol deciden el mejor seleccionado y la canción del verano. La fiesta de Rusia 2018 estará acompañada con mucho reggaetón. Tres pesos pesados del género urbano tendrán que disputar por el trono del tema de la temporada.

Nicky Jam tiene la ventaja de ser el tema oficial del Mundial. El cantante interpretara Live It Up en la apertura del Mundial junto a Will Smith y Era Istrefi.

La canción es una fusión de ritmos, muy energética y global.

Maluma tiene el tema de Coca-Cola junto a Jason Derulo. Colors será la canción que se escuchará constantemente en los segmentos de comerciales.

La canción mantiene el tono pop de los últimos trabajos del colombianos. Tiene un estribillos fáciles de memorizar.

Y Telemundo le dio la oportunidad a J. Balvin y Michael Brun. Positivo será el tema para la audiencia hispana en Estados Unidos. Un verdadero jam, diseñado para la pista de baile. También tiene un gran mensaje en la letra.

¿Cuál crees que será la canción de verano?

Si ninguna te llena, aquí tienes otras opciones.