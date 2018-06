Policías que golpearon a mujer en la playa no enfrentarán cargos

La joven fue golpeada varias veces en la cara por el puño de un policía

Los tres policías de Nueva Jersey que participaron en la golpiza de una joven en una playa en Wildwood permanecerán bajo investigación interna, pero no enfrentarán cargos penales, según los fiscales.

Los agentes seguirán realizando tareas administrativas hasta que la investigación esté completa. Los oficiales Thomas Cannon, John Hillman y Robert Jordan estaban intentando arrestar a Emily Weinman de 20 años y residente de Filadelfia, cuando las cosas tomaron un giro violento.

El incidente del 28 de mayo se volvió viral tras ser grabado por un bañista. Luego se avivó la polémica cuando el alcalde republicano de Wildwood, Ernie Troiano Jr, declaró su apoyo a los oficiales.

“No estamos lidiando con un ángel aquí. Ella eligió enfrentar a la policía. La policía hizo su trabajo”, declaró el alcalde al sitio de noticias Philly.com. “(Las mujeres) pueden ser difíciles de controlar. Están pateando. No les importa”, agregó.

El martes, el fiscal del condado Cape May, Jeffrey Sutherland, emitió un comunicado. “Reconozco que el video ha planteado muchas preguntas sobre las acciones de los oficiales”, dijo. “Una decisión como ésta no se basa en la emoción; se basa en aplicar las leyes, políticas y directivas adecuadas que rigen la aplicación de la ley”, justificó, citado por New York Post.

Weinman puede verse en el video recibiendo puñetazos en la cara por uno de los policías en numerosas ocasiones, mientras los bañistas lo miran con sorpresa. Finalmente la joven fue detenida.

El abogado de Weinman, Stephen Dicht, cuestionó la decisión del fiscal de no presentar cargos penales contra la policía. Mientras, su cliente fue acusada de agresión agravada al escupir a un oficial de la policía, conducta desordenada, resistencia al arresto, obstrucción y posesión de alcohol siendo ser menor de edad.