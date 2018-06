Neoyorquinos marcharán en rechazo a política que separa familias inmigrantes

Más de 9,000 personas confirmaron su asistencia a esta marcha que partirá de Foley Square en Manhattan hasta Brooklyn

Miles de neoyorquinos se unirán este sábado a una masiva marcha durante el Día Nacional de Acción para demostrar su lucha por las familias y exigir que el presidente Donald Trump y su administración detengan la separación de familias en la frontera.

La manifestación, que será simultánea a marchas en todo el país, iniciará con una congregación en la plaza Foley Square, en el Bajo Manhattan, antes de cruzar el Puente de Brooklyn hacia Cadman Plaza, en Brooklyn. La mayor preocupación de los participantes, aseguran, es el hecho de que la administración Trump no ha logrado reunir a miles de niños con sus padres.

Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), calificó de “inhumana” la situación que viven los inmigrantes, debido a las decisiones del presidente Trump.

“Primero, la administración de Trump arrancó a miles de niños de los brazos de sus padres, los encerró en jaulas y luego los envió a cientos de millas de distancia a Nueva York, sin planes de reunificar a las familias”, dijo Choi. “Luego, Trump firmó una orden ejecutiva ordenando que los niños sean encerrados con sus padres indefinidamente en las cárceles de ICE, o peor en bases militares. Es inhumano e inmoral “.

Así como el NYIC, más de 70 organizaciones comunitarias harán parte de esta marcha que pretende enviar un mensaje de rechazo a la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, en la que se aborda su propia política de “cero tolerancia” y en la que se ordena que los niños sean encarcelados con sus padres en las instalaciones de ICE indefinidamente hasta que se resuelvan sus casos.

Perla López, organizadora juvenil de Make the Road New York, dijo que ha vivido en carne propia lo desgarrador que es ser separado de su familia cuando se es un niño.

“Sé de primera mano lo traumático que se siente ser separada de una madre. A los 9 años no sabía cuándo sería la próxima vez que me reuniría con mi familia”, dijo López. “Estas instalaciones de detención no son un lugar para niños o para familias. Debemos trabajar juntos para asegurarnos de que todos los inmigrantes estén seguros y libres”.

Entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, al menos 2,700 niños ha sido separados de sus padres. 1,995 de ellos fueron separados durante las últimas seis semanas, del 18 de abril al 31 de mayo, lo que indica que en la actualidad, un promedio de 45 niños son tomados de sus padres cada día.

La directora ejecutiva de la New York Civil Liberties Union (NYCLU), Donna Lieberman, aseguró que la presidencia de Trump es un régimen que debe finalizar.

“El régimen de Trump está haciendo todo lo posible para dividir a las familias inmigrantes y ahuyentarlas”, dijo Lieberman. “La crisis actual no terminará hasta que todos los niños que han sido separados se reúnan con sus padres, cada familia sea tratada con dignidad y debido proceso, y nuestras políticas de inmigración reflejen nuestros valores”.

Pese a que se esperan temperaturas extremadamente altas, debido a una ola de calor que comienza este viernes y que permanecerá en la Gran Manzana hasta el martes, casi 9,000 personas han confirmado su asistencia a la marcha, a través de la página del evento creado en Facebook. Otras 16,000 han marcado su interés en asistir.

“No más separación de niños de sus padres y no más vida en los campos de concentración”, dijo Rosaline Costa, una de las marchantes que confirmó su asistencia.

La protesta llega dos días después de que cerca de 600 mujeres fueran arrestadas en una protesta en Washington D.C. por exigir el fin de la separación de familias.

Datos de la marcha en NYC: