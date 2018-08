Otro contingente de estudiantes de NY irá para asistir a Puerto Rico

Unos 600 jóvenes de CUNY y SUNY han trabajado durante el verano en tareas de reconstrucción tras el desastre causado en la isla por los huracanes el año pasado

Otro contingente de estudiantes neoyorquinos partirá hacia Puerto Rico esta semana como parte de los esfuerzos para ayudar a la reconstrucción de la isla tras el huracán María.

El anuncio lo hizo este domingo el gobernador Andrew M. Cuomo, quien dijo que se trata del quinto y último gran despliegue de estudiantes y voluntarios a Puerto Rico como parte de la iniciativa Stands NY que se ha venido cumpliendo durante todo el verano.

“Mientras el gobierno federal descuida al pueblo de Puerto Rico, Nueva York sigue apoyando a nuestros hermanos y hermanas y ayuda a reconstruir las comunidades de la isla más que nunca antes”, dijo Cuomo durante el anuncio ayer.

El estado de Nueva York movilizó a más de 500 estudiantes voluntarios de SUNY y CUNY, así como a más de 120 voluntarios laborales calificados, para ayudar con los esfuerzos de recuperación y reconstrucción

“Con este quinto despliegue de voluntarios, concluímos nuestro compromiso para ayudar a apoyar y reconstruir la isla, pero nuestro trabajo no termina aquí. Nueva York continuará caminando con nuestros conciudadanos estadounidenses en cada paso del camino en su largo camino hacia recuperación completa”, destacó el gobernador.

Los voluntarios se unirán a organizaciones sin fines de lucro para limpiar, restaurar y reconstruir hogares. Hasta la fecha, los voluntarios han iniciado sesión más de 33,000 horas para ayudar a los propietarios de viviendas en comunidades que aún se están recuperando de los huracanes Irma y María.

La vicegobernadora Kathy Hochul también puso de relieve el aporte de los estudiantes neoyorquinos.

“Si bien el gobierno federal no ayuda con los esfuerzos de reconstrucción, Nueva York se levanta y ayuda a nuestros hermanos y hermanas cuando más lo necesitan. Seguimos comprometidos a ayudar a nuestros conciudadanos a reconstruir mejor y garantizar su seguridad frente a futuros desastres”, dijo Hochul.

Los voluntarios del estado de Nueva York continuarán trabajando en conjunto con las organizaciones de reconstrucción sin fines de lucro All Hands and Hearts, Heart 9/11 y NECHAMA. Los estudiantes voluntarios se despliegan durante dos semanas y obtienen créditos universitarios. Los voluntarios de New York Building and Construction Trades se han desplegado en turnos de una o dos semanas durante el verano. UNICEF USA ha dedicado $ 500,000 en fondos para ayudar a esta iniciativa.

El despliegue sigue a la segunda fase de la iniciativa lanzada el 29 de abril, en la cual el Gobernador desplegó un Equipo de Evaluación Táctica para crear un plan de reconstrucción generalizado para la isla. Los hallazgos del Equipo de Evaluación han guiado el despliegue durante todo el verano. Cuatro despliegues previos incluyeron aproximadamente 100 estudiantes y voluntarios de SUNY y CUNY, y casi 20 voluntarios laborales calificados.