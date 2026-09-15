“Coyote vs Acme” se convierte en un éxito de taquilla

“Coyote Vs Acme” se ha convertido en un éxito de taquilla tras su estreno en cines a finales de agosto. La cinta se estrenó el 28 de agosto en Estados Unidos con una recaudación de $15.9 millones de dólares, situándose en el segundo puesto de la taquilla nacional en su primer fin de semana.

La cinta ha superado los $47.8 millones de dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos y rebasado los 82 millones de dólares a nivel global. Sin embargo, el mayor éxito lo registró en México, donde acumuló más de $12 millones de dólares de recaudación en taquilla desde su estreno.

De acuerdo con Zima Entertainment, esta cifra ha consolidado al mercado mexicano como uno de los más importantes para la producción que originalmente fue cancelada y archivada por Warner Bros.

La recaudación que la película ha tenido en México ha sido tan importante que su director, Dave Green, viajará a Ciudad de México para encontrarse con el público mexicano y agradecerle su apoyo.

El encuentro tendrá lugar en la Cineteca Nacional el lunes 21 de septiembre, donde el realizador presentará una función especial y tendrá un encuentro con los asistentes.

Warner Bros., que produjo la película como una extensión de su franquicia Looney Tunes, archivó el proyecto por motivos tributarios y declararla como una “pérdida total” con el objetivo de recuperar millones de dólares en impuestos. Tras esta decisión, se generó una fuerte reacción en redes sociales de usuarios que lucharon por su lanzamiento mediante una campaña con el lema #ReleaseCoyoteVsACME.

Ketchup Enterteiment adquirió los derechos de la cinta por $50 millones de dólares.

Zima, distribuidora del filme en México, destacó que la película “mantiene un extraordinario 96 % de aprobación de la crítica” en Rotten Tomatoes, donde registra 270 reseñas a nivel internacional, frente al 90 % de aceptación de “Spider-Man: Brand New Day”, la cinta más taquillera de 2026.

“Coyote vs Acme” se centra en la historia de Wile E. Coyote, quien lidera una batalla legal contra la gigante empresa ficticia Acme debido a sus constantes productos defectuosos. La cinta combina aventuras y reflexiones sobre las afectaciones de las corporaciones a la humanidad, con las actuaciones de Will Forte (Kevin Avery), John Cena (Buddy Crane) y Lana Condor (Paige Avery).

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