La Casa Blanca a la expectativa: Omarosa tiene audios, videos y textos reveladores

La exfuncionaria afirma que el presidente Trump no la silenciará

Omarosa Manigault Newman tiene en la expectativa a los funcionarios de la Casa Blanca, debido a que no sólo cuenta con audios, sino con videos, correos electrónicos, mensajes de texto y otros documentos sobre varios funcionarios.

La exempleada del gobierno federal ha cimbrado Washington con su libro “Desquiciado” donde describe al presidente Donald Trump como racista e inestable.

Manigault Newman ha dejado en claro que planea continuar lanzando de forma selectiva las pruebas si el presidente Trump y sus asociados continúan atacando su credibilidad y desafiando las afirmaciones de su libro, reveló una fuente a Associated Press.

“Es un tesoro escondido” el que tiene Omarosa, afirmó la fuente.

“No voy a ser silenciada. No seré intimidada. No voy a ser intimidada por Donald Trump”, dijo la exasistente de Trump a The Associated Press esta semana, ya que parecía descartar una amenaza de la campaña.

A PBS afirmó que tenía “una cantidad significativa, de hecho, un tesoro oculto, de respaldo multimedia para todo lo que no está solo en ‘Desquiciado’, sino todo lo que afirmo sobre Donald Trump”.

Manigault Newman dio a conocer un audio en que la nuera del presidente, Lara Trump, le ofreció un trabajo con un salario de $15,000 dólares mensuales, una medida que la exfuncionaria calificó como una forma de intentar callarla.

La Casa Blanca ha calificado a Manigault Newman como una persona con problemas de credibilidad que ahora está tratando de sacar provecho con un libro con mentiras.