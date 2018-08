Inmigrante cae en manos de ‘La Migra’ por “no entender la carta en inglés que me llegó”

Una madre mexicana, quien tiene una solicitud pendiente de Visa U, por ser víctima de violencia doméstica, sin saber acudió sin sus abogados a una cita con ICE y ‘La Migra’ la arrestó

En junio pasado la señora R, originaria de México, acudió a la calle Varick de Manhattan a cumplir con una citación que le habían hecho a través de una carta que llegó a su casa. La madre de familia, quien en 2016 presentó una solicitud para recibir la Visa U, por ser víctima de violencia doméstica, pensó que la cita estaba relacionada con ese caso. Sin entender completamente el contenido del documento, por no hablar inglés, compareció al lugar, que resultó ser una oficina de ‘La Migra’. Allí la arrestaron. Luego fue enviada a un centro de detención en Nueva Jersey, donde estuvo recluida por dos meses.

“Cuando recibí la carta pensé que era para la visa U y no se me ocurrió hablarle a mi abogado y cuando llegué allá, con una amiga, le enseñé el papel a un oficial y luego de hacerme muchas preguntas, me dijo que estaba arrestada porque era indocumentada. Mi amiga me dijo: ‘manita te engañaron’. Fue una experiencia horrible. Solo pensaba qué iba a pasar con mis hijas cuando la deportadora me dijo: ‘lo siento’, pero quedas arrestada”, comentó la inmigrante, quien lleva casi 15 años en el país y tiene hijos ciudadanos. “Me metí a la boca del lobo por no entender la carta en inglés que me llegó”.

Ahí empezó el calvario para la Señora R, quien confiesa que encerrada sentía mucha angustia por el futuro de sus pequeños, todos menores de edad, que afortunadamente terminaron bajo el cuidado de una de sus hermanas y algunas amigas de su vecindario que se hicieron cargo de ellos hasta la semana pasada, cuando fue liberada por orden de un juez, gracias a una petición de los abogados que llevan su caso.

“Interpusimos una solicitud para que la liberaran. Mostramos evidencia de que ella no es un peligro para la sociedad, que no existe riesgo de huir y que además de tener una solicitud de visa pendiente, tiene hijos ciudadanos aquí y ha estado tratando de regularizar su estatus”, aseguró la abogada Ramya Ravishankar de Legal Aid Society, al explicar la manera como lograron que la madre fuera liberada. “También mostramos que ella fue detenida porque pensó que tenía una cita por su aplicación de visa, cuando en realidad era para que ICE la detuviera”.

La defensora explicó que aunque ICE tiene el poder de enviar cartas de comparecencia, en el caso de la mexicana el arresto no fue apropiado.

“El Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad discrecional de detener a cualquiera que ellos crean que no tiene estatus apropiado en el país, incluso si están en un proceso”, dijo la abogada de Legal Aid, que tomó el caso como parte del Proyecto de Unidad Familiar Inmigrante (NYIFUP) con el que la Ciudad financia abogados gratuitos. “Pero lo que mostramos a la corte fue que en esta instancia específica, la discreción que tienen no fue utilizada de manera apropiada, porque nuestra cliente no representa un riesgo y su detención tiene un enorme impacto en su familia y en la comunidad”.

Ravishankar agregó que gracias a la orden del juez, la inmigrante no podrá ser deportada hasta que se resuelva su solicitud de visa U, lo que significa una protección para ella y su familia. Pero agregó que esto puede tardar entre tres y cuatro años, ya que, por ley, solamente se otorgan 10,000 visas de este tipo anualmente y el número de solicitantes ha aumentado.

“Cuando tengamos la próxima audiencia, debemos explicar al nuevo juez de Inmigración las circunstancias de su caso, pero cuando ellos abren un caso de deportación, ellos miran si hay un camino para que alguien pueda estar aquí. En este caso concreto, cuando le adjudiquen a ella la visa U, si se la aprueban, el procedimiento de removerla del país terminará”, dijo la experta.

Y sobre el temor que muchos indocumentados que cumplen con los requisitos pudieran tener de aplicar para el alivio de la visa U, bajo el clima del actual gobierno, la abogada aseguró que deben hacerlo, pero advirtió que para evitar problemas como el de la Señora R, es fundamental no ir solos sin abogados nunca a ninguna cita, por pequeña que parezca, ni llenar papeles sin entender perfectamente el contenido.

“No hay relación entre aplicar para ese tipo de visa y ser detenido. Si alguien es elegible, debe hacerlo, pero si no hablan inglés, y en cualquier situación, deben contactar a sus abogados para no comprometer sus casos”, dijo la defensora, agregando que en el caso de la citación de la mexicana en cuestión, nunca supieron por qué la llamaron.

Ciudad defiende a inmigrantes

Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde (MOIA) aseguró que esa oficina trabaja con las agencias de la Ciudad para apoyar la provisión efectiva de certificaciones para procesar las visas U y T otorgadas a las víctimas inmigrantes de crímenes que califican. Al mismo tiempo, la funcionaria agregó que la Ciudad sigue comprometida en defender a los inmigrantes de los excesos de ‘La Migra’ .

“Estamos profundamente preocupados por las prioridades y prácticas de cumplimiento excesivo de ICE. Los servicios legales de inmigración son una herramienta fundamental para proteger los derechos de los inmigrantes y mantener a las familias unidas y con la inversión de $30 millones de la Administración de Blasio en estos servicios demostramos nuestro compromiso con las comunidades de inmigrantes”, dijo Mostofi. “Los neoyorquinos con cualquier pregunta legal sobre inmigración pueden llamar al 311 y decir “ActionNYC” para conectarse con ayuda legal gratuita y segura”.

La funcionaria agregó que desde que De Blasio asumió el mandato de Nueva York, el número de solicitantes de las visas U y T que las han recibido aumentaron de 317 en 2014 a 709 el año pasado.

Miriam Hernández, de la organización Comunidades por el Cambio, que ha estado ayudando a la familia de la mexicana, criticó la detención de la madre de familia y pidió a quienes vivan situaciones de injusticia que las denuncien para que puedan recibir ayuda.

“Ella es una buena mamá. Es una mujer admirable que ha cumplido el papel de papá y mamá trabajando fuertemente para sacar a sus hijos adelante y no es justo que la hayan agarrado así, cuando ella no ha hecho nada ilegal en este país”, dijo la activista. “Es tiempo de unirnos. Estamos viviendo una época terrible bajo Trump, en la que estamos siendo atacados día a día, minuto a minuto. Somos madres, padres y familias que estamos aportando a este país, y nos están tratando peor que objetos, por lo que es hora de alzar nuestras voces”.

Y tras vivir dos meses encerrada y haber sufrido discriminación y bullying en el centro de detención, hoy que la madre mexicana está de nuevo con sus hijos, tratando de ayudarlos para que superen los traumas que ese arresto causó en todos, envía un mensaje claro.

“A la gente le digo que primero que nada consulten a los abogados o alguien que sepa completamente leer inglés. Sé que en la situación que estamos, a veces no hay dinero, pero que busquen. Y ante todo, que cuando salgan de sus casas siempre se despidan de sus hijos, porque no sabemos si vamos a poder regresar y verlos nuevamente”, concluyó la inmigrante.