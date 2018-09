¿Trump ya sabe quién escribió el artículo anónimo en su contra en el ‘New York Times’?

El mandatario lanza pistas también sobre quién dio información al periodista Bob Woodward

El presidente Donald Trump dijo que tiene información de al menos cinco personas que pudieron haber escrito el artículo de opinión anónimo del New York Times criticando su gobierno y liderazgo.

El mandatario, sin embargo, se negó a dar nombres cuando le fueron solicitados en una entrevista en la estación de televisión KVLY de Dakota del Norte, a donde acudió a realizar un mitin a favor del candidato al Senado Kevin Cramer.

“Podría pensar en cuatro o cinco, en su mayoría personas que no me gustan o no las respeto”, expresó el mandatario, quien aseguró que la identidad de esa persona se hará pública en su momento.

El texto anónimo “Soy parte de la resistencia dentro de la Administración Trump”, publicado la semana pasada en el New York Times se sumó a la polémica desatada por el libro del periodista Bob Woodward, “Fear”, sobre el caos dentro de la Casa Blanca.

Sobre el libro, el presidente Trump ha lanzado severas críticas, pero al tiempo que afirma que es una obra de “ficción” y una “estafa” y afirmar que las citas están “inventadas” y que el autor es un “mentiroso”, parece buscar a quienes hablaron con Woodward para ofrecer información.

Según fuentes consultadas por Politico, el mandatario está furioso con su exasesor económico, Gary Cohn, y su ex secretario de personal, Rob Porter, por “filtrar” información a Woodward.