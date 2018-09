NY exige se investiguen fallas del Gobierno de Trump sobre Puerto Rico

Líderes políticos piden se cree una comisión independiente que analice la actuación federal tras el paso del huracán María

Con motivo de conmemorarse un año del paso del huracán María que devastó a Puerto Rico, funcionarios electos y activistas neoyorquinos se unieron este jueves para acusar al Gobierno federal de no haber ayudado con prontitud ni responsabilidad a las víctimas. Decenas de políticos federales y municipales, entre ellos el propio alcalde Bill de Blasio, se sumaron a la congresista Nydia Velázquez, quien presentó una iniciativa en la Cámara de Representantes para que se cree una comisión independiente que analice de cabo a rabo las fallas de la Administración Trump en responder a la tragedia.

“Un año después de la devastación que causó el huracán María en Puerto Rico, no solo se perdieron miles de vidas que podían salvarse sino que además, de los 300,000 hogares que quedaron sumamente afectados, 60,000 todavía tienen carpas plásticas como techos, eso es inaceptable”, aseguró la representante Velázquez, quien urgió a los políticos de Washington que den luz verde a la comisión bipartidista para establecer responsabilidades y planes de acción.

“Tenemos que poner presión al Gobierno para que asuma responsabilidad con la gente de Puerto Rico y que se determine quienes fallaron y por qué lo hicieron porque hasta el sol de hoy todavía el Gobierno federal no está haciendo lo que tenía que hacer y además tenemos que garantizar que los recursos que se asignaron se destinen de manera correcta”, agregó la congresista, quien explicó que en el Senado se introdujo una iniciativa similar. “La intención es promover legislación para responsabilizar a la Administración de Trump por fallas en la respuesta federal, mientras también se discuten los pasos necesarios para la reconstrucción a largo plazo de Puerto Rico.

De Blasio también fustigó al Gobierno Trump por la manera irresponsable en la que le dio la espalda a las víctimas de Puerto Rico y pidió que los congresistas promuevan la creación de la comisión que evalúe las fallas en la respuesta a los damnificados.

“Puerto Rico fue una prioridad”

“Nos sentimos orgullosos de hacer lo que el Gobierno federal no hizo, poner a Puerto Rico como prioridad, lo que no es una carga sino una obligación (…) y es hora de que el Congreso investigue lo que pasó para que esta tragedia no vuelva a suceder”, dijo el mandatario.

El congresista Joe Crowley señaló que Trump no actuó con Puerto Rico como el líder que se necesitaba y pidió que su falta de acción no quede en el olvido.

“Lo que pasó en Puerto Rico fue un desastre natural, pero la reacción del Gobierno federal hacia su propia gente fue un desastre del mandato, por lo que urge tener esta comisión que establezca responsabilidades en las decisiones que se tomaron. Podemos aprender mucho de eso”, dijo Crowley.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, también hizo un llamado para que se cree la comisión especial, y advirtió que es necesario que el país sepa por qué el Gobierno federal actuó de una manera “tan horrible” con las víctimas de María.

“Más de 3,000 personas han muerto en Puerto Rico, más de las que perdimos en Nueva York con el 9/11 y muchas de esas vidas hubieran podido salvarse con una mejor respuesta (…) tenemos que saber con transparencia lo que se hizo”, dijo Johnson, recordando que en otras tragedias similares como el huracán Harvey en Texas, la respuesta del Gobierno federal fue diferente.

Héctor Figueroa, presidente del sindicato 32BJ no solo pidió al Gobierno federal que responsa por sus fallas sino que incluso hizo un llamado a los votantes para que se organicen y en noviembre contribuyan con la meta de tener un Senado demócrata.

“La indiferencia de este gobierno con Puerto Rico es real y también ha mostrado que hay un racismo real por lo que urge que en las elecciones que vienen, que son vitales, hagamos un cambio. No necesitamos austeridad necesitamos ayuda e inversión”, concluyó el líder sindical.