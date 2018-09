Más de 200 llamadas sobre abuso sexual en iglesia Católica recibe la Fiscalía

Hace apenas dos semanas la oficina de la fiscal Barbara D. Underwood activó la línea directa para que se puedan hacer las denuncias

El escándalo de la iglesia Católica en Pensilvania podría presentarse en Nueva York. Dos semanas después de que la Fiscalía General del estado de Nueva York pusiera en funcionamiento una línea directa para denunciar casos abuso abuso sexual de menores cometidos por miembros de la iglesia, así como un formulario de queja en línea, ya se han recibido más de 200 llamadas de víctimas y personas con información relacionada, reportó un portavoz del ente estatal.

La medida hace parte de una investigación civil sobre el abuso sexual de niños dentro de las ocho diócesis de la iglesia Católica en Nueva York, una pesquisa liderada por el Buró de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General, enfocada en descifrar si las diócesis y otras entidades de la iglesia, revisaron y posiblemente ocultaron las denuncias de extensivos abusos sexuales de menores.

El rastreo llega en medio de una polémica en la que algunos miembros de la iglesia Católica continúan en el ojo del huracán, especialmente tras los resultados de una investigación similar en el estado de Pensilvania, donde la fiscalía reveló que más de 300 sacerdotes estarían implicados en el abuso sexual de más de 1,000 niñas y niños durante los últimos 70 años.

La fiscal general de Nueva York Barbara D. Underwood, aseguró que es de vital importancia la realización de esta investigación, teniendo en cuenta que el informe del gran jurado de Pensilvania arrojó luz sobre los “actos increíblemente perturbadores y depravados del clero católico, ayudados por una cultura de secreto y encubrimientos en las diócesis“.

“Las víctimas en Nueva York también merecen ser escuchadas, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para brindarles la justicia que merecen”, dijo Underwood. “Exhorto a todas las víctimas y a cualquier otra persona con información a ponerse en contacto con nuestra línea directa“.

Sin embargo, muchas de estas denuncias no podrán ser procesadas debido a las leyes estatales. Para la Fiscal, la única forma en que se haga justicia es que la Legislatura en Albany apruebe la Ley de Víctimas Menores o ‘Child Victims Act‘, una legislación que se viene discutiendo desde 2006, y que ya es una realidad en estados como California, Minnesota y Delaware, donde han promulgado leyes para eliminar o restringir el ‘estatuto de limitaciones’ sobre estos crímenes.

La propuesta de ley, que fue aprobado por la Asamblea estatal en junio del año pasado pero que no ha podido avanzar en el Senado, permitiría que las víctimas de abuso sexual infantil puedan presentar demandas penales hasta cumplir los 28 años, algo que según la legislación actual solo pueden hacer hasta los 21 años, y es lo que se conoce como ‘statute of limitations’ o ‘plazo límite’. Asimismo, sus casos civiles no prescribirían hasta que las víctimas cumplan los 50 años, en lugar de los 23 como es hoy en día.

Víctimas buscan justicia

Steve Jiménez, un escritor de Brooklyn, nunca imaginó que su maestro de lectura de quinto grado, un sacerdote de la Orden Javeriana, abusaría sexualmente de él durante casi cuatro años. Una pesadilla que no entendió hasta que cumplió 14 y llegó a la pubertad.

Jiménez, ahora de 65 años, producto de una familia hispana y ferviente seguidora de la iglesia, narró la pesadilla que vivió a manos de este “depredador sexual” que le abusó en distintas zonas de Brooklyn, hasta el punto de llevarlo a ‘casas de baño’ en Coney Island, donde asegura, se reunían hombres para abusar de otros menores.

“Estaba con él [sacerdote] todos los días. Íbamos a la playa, a los parques”, dijo Jiménez. “Mi padre viajaba mucho por su trabajo y este hombre se convirtió para mi en un mentor y por eso no entendía lo que sucedía hasta que cumplí 14 y le conté a mi mamá”.

Para Jiménez, fundador de la organización Neoyorquinos contra los Depredadores Ocultos, la justicia ha sido esquiva, sin embargo, aseguró que la nueva investigación de la Fiscalía General significa que su trabajo está sirviendo para despertar interés en este tema.

“Todos estamos entusiasmados con los últimos anuncios porque significa que por fin está dando resultado el trabajo de tantos años”, indicó la víctima. “Que finalmente la gente está prestando atención, incluyendo a los medios y la legislatura”.

Iglesia responde

No es la primera vez que miembros de la iglesia Católica se ven bajo escrutinio público por abuso sexual en Nueva York. De acuerdo con BishopAccountability, un grupo de vigilancia contra el abuso sexual de clérigos, la Arquidiócesis de Nueva York, con más de 2.5 millones de miembros, ha identificado a 84 religiosos como abusadores sexuales de niños, según un reporte presentado en marzo.

En su momento, un portavoz de la Arquidiocesis negó las cifras y calificó al grupo de “poco confiable y difamatorio”, asegurando que “todos los casos han sido reportados a las autoridades”.

Sin embargo, esta vez, tras el anuncio de la investigación de la Fiscalía General, las reacciones de las diócesis reflejan interés en colaborar.

“Mientras acabamos de recibir la citación, no es una sorpresa para nosotros que la Fiscal General busque comenzar una investigación civil, y encontrará a la Arquidiócesis de Nueva York y las otras siete diócesis en el estado, listas y ansiosas para trabajar junto con ella en la investigación”, dijo Joseph Zwilling, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Nueva York, quien explicó que desde 2002, ha compartido con los 10 Fiscales de Distrito toda la información que han solicitado sobre denuncias de abuso sexual de menores.

“No solo proporcionamos cualquier información que busquen, también nos notifican cuando se enteran de una acusación de abuso, de modo que, incluso si no pueden presentar cargos criminales, podríamos investigar y eliminar del ministerio a cualquier clérigo que tenga una acusación de abuso creíble y fundamentada. Esperamos revisar la citación y trabajar con el fiscal general”, indicó Zwilling.

Asimismo, la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, una organización que representa a los obispos del estado en su trabajo con el Gobierno para dar forma a leyes y políticas sociales, compartió un comunicado en el que recordó que el “escándalo” de abuso sexual cometido por clérigos en la iglesia Católica, y las continuas revelaciones sobre su profundidad, “han sido la causa de un sufrimiento inimaginable para muchas víctimas sobrevivientes y sus seres queridos.

“Nada puede deshacer el daño que se ha hecho, pero la Iglesia realmente ha dado muchos pasos positivos y ha avanzado mucho en la reforma. Aquí en Nueva York, los obispos comenzaron el proceso de reconstrucción de la confianza después de las revelaciones iniciales de 2002, y en los últimos años, cada diócesis ha emprendido programas independientes de reconciliación y compensación para ofrecer a los sobrevivientes una oportunidad de compensación financiera y los comienzos del cierre que viene con un reconocimiento de lo que han sufrido”, explicó la organización.

¿Cómo denunciar?

Si usted ha sido víctima de abuso o tiene información que pueda ser de beneficio para la investigación, puede comunicarse a la línea directa 1-800-771-7755 o presentar una queja en línea en ag.ny.gov/ClergyAbuse.

De acuerdo con la Fiscalía General, todas las acusaciones serán revisadas con la misma importancia, incluso si se considera que la información puede estar fuera del alcance de un caso judicial. El ente aseguró que la información de la víctima será útil para “comprender y reformar el enfoque institucional de la Iglesia, independientemente de si un caso individual puede ser enjuiciado”.