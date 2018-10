9 razones para no tener sexo con tu pareja

Muchas parejas han tomado, consciente o inconscientemente, la decisión de vivir sin sexo

Son numerosas las parejas que no tienen sexo en su relación, sin importar si están casadas o no. Las razones pueden ser muchas, tan diversas como las mismas parejas, pero no tener sexo con la pareja es una decisión que no siempre se toma con una verdadera conciencia; a veces simplemente ocurre.

De acuerdo con el famoso psicólogo Robert Epstein, entre un 10 y un 20 por ciento de las parejas en Estados Unidos no tienen sexo; es decir, tienen menos de un encuentro sexual al mes o menos de 10 en un año.

Éstas son algunas de las razones más comunes por las que quizá no tienes sexo con tu pareja:

1. El cansancio y el estrés de la vida. Estamos tan ocupados en pagar las cuentas, apoyar a los hijos (si los hay) y lidiar con la familia, que la energía que nos queda para el sexo es prácticamente nula.

2. El vínculo afectivo está en otra parte. Algunas parejas encuentran bienestar y placer en otras actividades, como salir juntos, viajar en familia o en pareja, conversar. El vínculo afectivo no está basado fundamentalmente en lo sexual, sino en la convivencia.

3. Es doloroso. Especialmente para las mujeres, algunas afecciones de salud pueden provocar dolor durante las relaciones sexuales. La endometriosis, la resequedad vaginal o incluso alguna herida vaginal inadvertida pueden ser causa de coitos dolorosos y, por ende, de rehuir al sexo. En este caso, lo mejor es acudir con un especialista.

4. Eventos traumáticos. Una experiencia sexual violenta o no deseada puede provocar el rechazo a tener sexo aún cuando se desee. Algunos traumas sexuales permanecen ocultos en la psique hasta que un evento en particular los trae de nuevo a la conciencia, así que algo que antes no molestaba, de un momento a otro puede convertirse en un factor de rechazo.

5. Medicamentos. Especialmente los que se utilizan para tratar alguna condición mental pueden reducir el deseo sexual de alguna de ambas partes. Otros medicamentos pueden provocar infecciones vaginales o disfunción eréctil. Consultar al médico en estos casos es lo mejor.

6. Se acabó el amor. Quizá sea la circunstancia más difícil de aceptar, que una de las partes ha dejado de amar a la otra. El miedo a la soledad, los hijos, la presión social y familiar, pueden ser algunos de los motivos por los que la pareja se mantiene unida a pesar de que ya no existe el amor.

7. Falta de autoconfianza. Especialmente entre parejas con muchos años, las diferentes etapas de la vida provocan cambios en el cuerpo. Suele pasar que uno o ambos integrantes de la pareja tengan dificultades para aceptar los cambios físicos que sufren sus cuerpos, lo que genera una pérdida de la autoconfianza y la autoestima. Entonces no nos sentimos tan seguros para mostrarnos desnudos ante el otro y mucho menos para permitirnos intimidad.

8. Cambios hormonales. Al llegar la menopausia y la andropausia, la química del cuerpo actúa de otra forma. El ritmo hormonal cambia y, con ello, el deseo sexual puede disminuir o desaparecer por completo.

9. Infidelidad. Quizá alguno de los miembros de la pareja está teniendo encuentros sexuales con otra persona, por lo que su energía sexual es utilizada en otro lugar. Si existen sospechas en este sentido, lo mejor es conversarlo en pareja y acudir con un terapeuta.

Si la falta de sexo en tu vida de pareja te preocupa, lo mejor es tomar al toro por los cuernos y analizar si alguno de estos motivos que enlistamos checa en tu relación, o si hay otras razones para no tener encuentros sexuales.

Lo mejor siempre es hablar con tu pareja y llegar a acuerdos claros y mutuos. Quizá puedan ser felices sin sexo porque tienen otras formas de lograr intimidad; el compromiso y el compañerismo de su relación es más fuerte e importante que el coito, o simplemente se den cuenta de que es el momento de un cambio en su relación.