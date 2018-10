Comunidad latina de Brooklyn se educa para denunciar actos de discriminación

Más de 80 personas asistieron al foro “Habla Español; esta es América”, auspiciado por El Diario para conocer cómo protegerse

La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York, el Consulado de México, la Oficina de Inmigración de la Ciudad y organizaciones comunitarias, presentaron el viernes el foro comunitario “Habla Español; esta es América”, a fin de educar a los asistentes sobre los derechos de los inmigrantes en la Gran Manzana. El objetivo del encuentro fue dar herramientas a la comunidad para luchar contra la discriminación y denunciar atropellos relacionados con el ser hispanos.

“No vamos a permitir hechos de discriminación en la Ciudad de Nueva York y si usted cree que ha sido víctima, debe reportarlo llamando al 718 722 3131”, aseguró la comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad, Carmelyn Malalis. “Estamos inspirados por todos ustedes y los millones de neoyorquinos a los que servimos y queremos en esta gran Ciudad demostrar que el gobierno local está apoyando a las comunidades vulnerables”.

Asimismo, el cónsul de México en Nueva York, Diego Gómez, hizo un enorme llamado a su comunidad para que no permita que los atropellos se queden sin castigo.

“Hay que denunciar, porque si no denunciamos va a ser imposible que la policía, que son nuestros amigos, porque ellos no comparten información con ICE, nos ayude a frenar esos abusos. Si no lo hacemos es como si no pasara nada”, dijo el diplomático. “Cualquier golpe, empujón, violencia, discriminación, por ser chaparrito o moreno, no podemos dejarlo pasar, porque si no, va a haber alguien al que van a golpear y va a morir o van a aventar a alguien a las vías del metro”.

El delegado mexicano agregó: “En el consulado trabajamos fuerte con la comunidad y no vamos a permitir que nos vuelvan a llamar rateros violadores y animales”.

Mino Lora, directora del grupo Teatro del pueblo, que hizo una representación sobre actos de discriminación a personas por hablar español, invitó a la comunidad a usar las herramientas disponibles para luchar por sus derechos.

“Es importante usar estos medios para educar a nuestra gente sobre nuestros derechos y los recursos que hay para hacerlo. Es importante que ellos sepan que no están solos, que estamos juntos en esta lucha”.

Janet Pérez, de la organización Mixteca aseguró que en medio del actual clima político federal “es urgente que conozcamos todos nuestros derechos y que trabajemos juntos y apoyándonos”.

Lola Sánchez, madre de dos pequeños, quien asistió al foro, se mostró complacida con la información que recibió y dijo que se contactaría con la Comisión de Derechos Humanos para conocer más sobre las protecciones de ley. “Es bueno que vengan hasta acá a hablarnos y saber que nos están ayudando”, dijo la mexicana.

El evento, respaldado por El Diario, Radio Wado y Univisión 41, contó con la presencia de más de 80 personas, mayoritariamente mexicanos, quienes se reunieron en la escuela pública 24. Allí también manifestaron sus interrogantes sobre temas como vivienda, salud, discriminación e inmigración.