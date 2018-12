Racista del tren D de Nueva York tiene otros dos ataques en su historial

En uno, roció en el rostro con una sustancia a dos personas en un tren

La mujer que enfrenta cargos criminales por atacar a varios pasajeros del Subway de Nueva York basada en el perfil racial, tiene en su haber otros dos incidentes similares, reportaron este viernes medios locales.

Anna Lushchinskaya, de 40 años, ha protagonizado al menos otros dos altercados en los que ha agredido a pasajeros del subterráneo de la ciudad.

Lushchinskaya fue arrestada este martes por golpear, escupir y ofender verbalmente a varios viajeros en un tren D de Brooklyn el día anterior.

Pero el comportamiento agresivo de la mujer tiene precedentes, ya que de acuerdo con informes de Gothamist, la fémina ya había sido arrestada por su comportamiento violento.

El medio reseñó que el primero de los ataques que se le atribuyen ocurrió el 28 de junio pasado cuando, supuestamente, roció una sustancia desconocida en el rostro de dos personas en una estación del Metro en Sunset Park.

Gothamist, que cita a fuentes del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD), indica que la mujer fue detenida en una estación de la línea amarilla de los trenes D, N y R, luego de que impactara a las víctimas con la sustancia que les provocó irritación y quemaduras.

Por ese caso, Lushchinskaya enfrenta dos cargos de agresión menor.

El segundo incidente se habría reportado el mismo día del que consta en videos. En ese ataque, la acusada, supuestamente, persiguió a otra mujer cuando ésta salía de un tren R en la estación de la Cuarta Avenida y la Calle Novena, en Park Slope.

La víctima se dirigía hacia un tren F cuando Lushchinskaya la agarró por el brazo y la golpeó con unas llaves.

“Yo me tropecé, me caí, seguí caminando y me viré porque ella me estaba gritando que la dejara sola. Ella me llamó ‘perra psicótica’…”, dijo la denunciante, que no quiso revelar su identidad por miedo a represalias.

Aunque intentó hacer la querella cuando abandonó el vagón en la estación de la calle Carroll, al no contar con la identidad de la sospechosa, se vio imposibilitada.

Susan Morris, abogada de la acusada, rechazó hablar en nombre de su representada.

Videos que circulan en redes muestran a Lushchinskaya acosando, particularmente, a una joven asiática hasta emprenderla a patadas y con una sombrilla contra la víctima. “Eres estúpida” y “vete a la mier**”, fueron parte de los improperios que recibió la joven.

La mujer, además, la llama “jodi** ‘chinc’” (manera despectiva de referirse a los chinos o a los asiáticos en general).

Uno de las grabaciones más popularizadas es la del youtuber de origen dominicano Juan Ayala, que en redes se hace llamar “Platano Man”. Ayala, en un punto del enfrentamiento, somete a la mujer en el suelo hasta que llegan los oficiales del NYPD.