Gobernador Cuomo promete impulsar legalización de la marihuana en 2019

El mandatario aseguró que esa será una de las prioridades dentro de los primeros 100 días de su nuevo mandato, a fin de acabar con la criminalización de las minorías

La legalización de la marihuana recreacional en el estado de Nueva York se ha convertido en uno de los principales reclamos de grupos defensores de comunidades de color, ya que más del 90% de los arrestos por consumo afectan a hispanos y negros, y el gobernador Andrew Cuomo prometió que presionará para que en el 2019 se despenalice su uso. Así lo anunció este lunes el mandatario estatal en el discurso sobre lo que pretende hacer en los primeros 100 días de su nuevo mandato como Gobernador, que empieza en enero próximo.

“Debemos poner fin a las detenciones criminales innecesarias e injustas y al estigma criminal debilitante. Tenemos que legalizar el uso de la marihuana recreativa en los adultos de una vez por todas”, afirmó Cuomo en su discurso, que quiso llamar “Declaración de independencia de Washington”, destacando que con su accionar político progresista, Nueva York quiere marcar diferencia de la Administración Trump, a la que acusa de perseguir a los más vulnerables.

“Avanzaremos en nuestra agenda de justicia y abordaremos en particular las formas de injusticia que durante demasiado tiempo han atacado injustamente a las comunidades afroamericanas y minoritarias”, recalcó el Gobernador. “Ninguna democracia puede sobrevivir por mucho tiempo si no acepta como fundamental para su propia existencia el reconocimiento de los derechos de sus minorías, y la verdad es que hemos tenido dos sistemas de justicia penal: uno para los ricos y los más ricos, y otro para todos los demás. Eso va a terminar”.

93% de arrestos fueron hispanos y negros



Datos de The Police Reform Organization Project (PROP), muestran que en los primeros meses del 2018, de 6,604 arrestos realizados por las autoridades relacionados con marihuana, el 93% fueron hispanos y negros, cuando se sabe que los blancos usan y venden marihuana en proporciones y números iguales o superiores.

Cuomo, quien en su discurso también mencionó que luchará por asuntos de carácter progresista como la protección de los inmigrantes, el derecho al aborto y las leyes contra víctimas infantiles, entre otras, le advirtió al gobierno federal que Nueva York hará contrapeso a las políticas anti-inmigrantes que provienen de Washington.

“Declaramos independencia de las políticas de este gobierno federal. Nos desconectamos del nacionalismo, del racismo, del caos, de la xenofobia, de la misoginia, de la discriminación y del disimulo de esta administración de Washington”, manifestó Cuomo. “La política de nuestro gobierno federal no solo es regresiva, no solo es repugnante a los valores de Nueva York, sino que la declaramos antiamericana. Vamos a aprobar esta agenda progresista como la declaración de verdad de Nueva York”.

Y aunque el mandatario recalcó que en su nuevo período de gobierno será un líder a favor de las leyes progresistas, aseguró que para que iniciativas como la legalización de la marihuana, vean la luz, habrá que recorrer caminos muy difíciles para convencer a muchos legisladores conservadores.

“Los grandes cambios no se dan fácilmente (…) pero este año tenemos un Senado demócrata, tenemos una Asamblea demócrata, y eso va a ayudar. Pero eso no significa que no habrá adversidad”, dijo Cumo. “No hay más excusas mis amigos. Ahora es el momento de ponerse de pie y liderar, y hacer lo que se dijo que íbamos a hacer durante todos esos años, y hacer realidad una visión democrática”.

Tras el discurso del Gobernador, el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, quien ha apoyado la legalización de la marihuana recreacional, manifestó que espera que esta vez sea una realidad.

“Con el apoyo del Gobernador y un nuevo Senado Estatal Demócrata, Nueva York finalmente corregirá este error, y espero que también podamos trabajar juntos para anular retroactivamente las condenas por delitos menores de cannabis en Nueva York”, dijo el líder político de la Gran Manzana, advirtiendo que la penalización de la hierba, desde 1920, no ha funcionado ni antes ni en la actualidad.