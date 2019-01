Mujer despechada vende el Xbox One de su esposo infiel por menos de $4

Una venganza muy original

Cuando Georgia Jackson, una británica de 24 años, se enteró del engaño de Josh Maddock, su pareja, comenzó a urdir su venganza.

Fue entonces cuando la mujer despechada decidió vender el Xbox One de su esposo infiel por una cantidad irrisoria: tres libras esterlinas, el equivalente a $3.86.

“Me acabo de enterar de que mi pareja puso su pene en otra chica, así que vender su orgullo y alegría explica el precio“, escribió Georgia en el anuncio publicado en Facebook Northumberland’s Everything Must Go y que fue compartido por otros usuarios de la red social.

El precio de los $3.86 incluía unos audífonos nuevos y cuatro juegos, un equipo cuyo costo real puede rebasar los $500.

La chica dijo al diario The Sun que supo que Josh, de 25 años, le fue infiel en 2016 y también el año pasado, mientras ella estaba embarazada del hijo de ambos. “Me rompió el corazón completamente, así que no me arrepiento, es mi venganza”, declaró la joven indignada.

“Lo regalaría -se lee en el anuncio-, pero necesito comprarme un nuevo cuchillo de cocina porque el mío ya está en las últimas“.