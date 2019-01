‘El sueño’ se hace realidad: Albany aprueba el NY Dream Act

Estudiantes indocumentados podrán acceder a ayudas financieras estatales para continuar estudios superiores gracias a la ley aprobada por la Legislatura estatal

Han sido años de incertidumbre y temor para el joven ‘Dreamer‘ Olivert Saldivia. En el 2015, mientras recibía su diploma de bachiller, el joven hispano no solo veía como tomaba fuerza la “cruel campaña antiinmigrante” del entonces candidato a la Presidencia Donald Trump, sino que también vivía preocupado por el próximo paso: la universidad.

“Después de graduarme de la escuela secundaria en 2015, me di cuenta de que la universidad sin acceso a la ayuda financiera estatal iba a ser una gran barrera”, dijo Saldivia, quien debido a su estatus migratorio no calificaba para préstamos estudiantiles, trabajo-estudio o cualquier otra asistencia financiera. “A través de becas y varios trabajos, he podido asistir a la universidad, sin saber si podré pagar el próximo semestre”.

Pero ahora, pese a que ya se cumplieron dos años de la llegada del magnate a la Casa Blanca, Saldivia celebra que finalmente, tras casi una década de altibajos, la Legislatura estatal aprobó este miércoles el tan anhelado NY Dream Act, bautizado ahora como José Peralta New York state DREAM Act, en memoria del senador, quien falleció en noviembre de 2018 y “fue un apasionado defensor del NY Dream Act”.

“Hoy eso [dificultades para estudiar] cambia porque con la aprobación del New York Dream Act, podré continuar mi sueño de convertirme en ingeniero mecánico”, apuntó el joven, quien es miembro de Make the Road New York (MRNY), una organización que trabaja en la defensa de comunidades inmigrantes, y que junto a otros cientos de estudiantes neoyorquinos llegó desde tempranas horas a Albany para ser testigo del gran día.

Y es que la jornada es histórica. Desde las 5:00 a.m. decenas de buses llenos de estudiantes, activistas y oficiales electos partieron de distintas áreas de la ciudad de Nueva York y de otras partes del estado con el fin de demostrar la importancia de la aprobación de la legislación que durante años había contado con el apoyo de la Asamblea estatal, pero siempre se encontraba bloqueada por la mayoría republicana del Senado.

El escenario actual, con una mayoría demócrata en ambas cámaras, es distinto y Richard Salinas, un estudiante de secundaria, también miembro de MRNY, lo sabe. Para él, la aprobación del NY Dream Act es una victoria para todos los jóvenes inmigrantes.

“El año pasado, cuando presentaba mi solicitud en diferentes universidades, con la esperanza de continuar mi educación, mi consejero universitario me dijo que no calificaba para ninguna ayuda financiera debido a mi estatus migratorio”, indicó Salinas. “Es por eso que los jóvenes inmigrantes, como yo, necesitan el New York Dream Act, porque todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, deben tener igual acceso a la educación superior para perseguir sus sueños de asistir y graduarse de la universidad”.

Justicia educativa

En una sala llena de estudiantes inmigrantes, y en presencia de Evelyn Peralta, esposa del fallecido senador de Queens José Peralta, la asambleísta Carmen de la Rosa, representante del distrito 72, que incluye partes de Hamilton Heights, Harlem, Inwood y Washington Heights en Manhattan, resaltó la dedicación y el compromiso del exsenador con la comunidad inmigrante.

“Esta legislación es para todos los estudiantes que han trabajado incansablemente para obtener su diploma de escuela secundaria en Nueva York, solo para encontrarse en un callejón sin salida que no es culpa suya”, dijo De La Rosa, “El [NY] Dream Act permitirá a los estudiantes inmigrantes, muchos de los cuales no conocen otro país mas que este, a salir de las sombras y usar la educación universitaria para vivir su sueño americano”.

Junto a ella, el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, recordó que “la mayoría de la Asamblea cree en derribar barreras, no en crearlas”.

“Sabemos que la educación superior es la clave para poner fin al ciclo de la pobreza y permitir que las familias prosperen. Hemos aprobado repetidamente el [NY] Dream Act porque sabemos que es económicamente errado y moralmente injusto privar a los estudiantes educados en nuestras propias escuelas públicas de las herramientas que necesitan para tener éxito”, agregó Heastie.

Para la senadora Jessica Ramos, representante del distrito 13, que incluye los barrios Corona, East Elmhurst, Elmhurst, Jackson Heights y partes de Astoria y Woodside, en Queens, la votación es “fuente de orgullo”.

“Es un gran orgullo para mi votar a favor de un futuro brillante para nuestros estudiantes indocumentados”, apuntó la líder política de descendencia colombiana. “La educación es un derecho, no es un privilegio. Comparto este momento con todos los soñadores que han luchado arduamente para abogar por si mismos y seguir contribuyendo a la economía de nuestro estado”.

La legislación

Bajo la nueva legislación, los hijos de inmigrantes podrían ver reducido el costo de la educación superior, ya que el proyecto elimina posibles obstáculos económicos para obtener ayuda financiera estatal para estudiantes indocumentados que desean asistir a una institución de educación superior.

De acuerdo con el proyecto de Ley, que se espera el gobernador Cuomo firme en los próximos días, estos estudiantes serían elegibles para los ayudas financieras generales: aquellas basadas en el rendimiento académico o a través de los fondos del Programa de Asistencia de Matrícula del Estado de Nueva York (TAP).

Para hacerlo, los estudiantes aplican si:

Asistieron a una escuela secundaria aprobada por el Estado de Nueva York (SNY) durante dos o más años, se graduó de una escuela secundaria aprobada por el SNY y solicitó admisión a un colegio comunitario o universidad del SNY dentro de los cinco años de haber recibido su diploma de escuela secundaria de SNY.

Asistieron a un programa aprobado por el Estado de Nueva York para obtener un diploma de equivalencia de escuela secundaria del estado, recibió su diploma de equivalencia de escuela secundaria del estado y solicitó admisión a un colegio o universidad del Estado de Nueva York dentro de los cinco años de haber recibido su diploma de equivalencia de escuela secundaria del estado.

De lo contrario, son elegibles para la matrícula estatal en SUNY, CUNY o colegios comunitarios según lo determinan sus criterios de admisión.

La legislación también ayudará a las familias inmigrantes a prepararse para los costos de la educación superior al permitir que una persona con un número de identificación de contribuyente (ITIN) abra una cuenta de ahorro familiar 529 para costos de matrícula familiar bajo el Programa de Ahorros Universitarios del Estado de Nueva York.

Estudiantes indocumentados: