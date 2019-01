¿Dónde están los otros videos sexuales de Ozuna?

En redes, aseguran que hay más grabaciones comprometedoras luego de que trascendiera el video porno gay por el que, supuestamente, Kevin Fret lo extorsionó

Luego de que el cantante urbano Ozuna admitiera la existencia de un video porno y la extorsión por parte del trapero gay asesinado Kevin Fret a cambio de no divulgarlo, muchos se preguntan si existen otras grabaciones íntimas que implican a Juan Carlos Rosado.

Información extraoficial en redes sociales en los pasados días apunta a que circulan otros videos comprometedores. Incluso, algunos fans de este periódico en Facebook aseguran en comentarios a las publicaciones sobre el tema haber visto los clips.

El video del que hablan los medios esta semana fue el expuesto por el portal “xposedmagazine.info”. Los visuales que fueron, posteriormente, borrados, muestran a Ozuna masturbándose junto a otros hombres en escena.

Vicente Saavedra, manejador del artista, dijo en entrevista con “Los Reyes de la Punta” del programa radial La Mega en Puerto Rico, que todo se trató de un “error del pasado” producto de la ignoracia del artista y que muchos se han aprovechado para pisotear a Ozuna.

A preguntas de Jorge Pabón, “El Molusco”, animador del programa, Saavedra dijo desconocer sobre la existencia de otros videos.

“Mucha gente va a inventar otros cuentos, hacer novelas y hacer comidilla de esto. En carácter personal, él me dice que no. Me dice que esto fue un error de chamaco. La gente va a especular; cuando pasa algo malo, la gente tiende a bulear”.

El representante argumentó, además, que el video que se ha popularizado habría sido alterado.

“Si algo me consta es que se nota es que un videomontaje. Es un vídeo alterado. Esa portada de la película es montada. No estaban esos tipos en el vídeo. Ozuna no está compartiendo con los tipos. Hubo un vídeo, hicieron un corte y hubo una transición”.

Ozuna, por su parte, se disculpó por la filtración de las imágenes.

“Lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido sino lo condeno”, expresó a través de un comunicado de prensa.

“Por ello, busqué ayuda y confío todo pueda aclararse. Igual estaré atento al proceso y siempre dispuesto a colaborar con las autoridades para evitar la maldad que se aprovechó de este gran error. Pero más importante, le pido disculpas a mi familia que son la prioridad de mi vida y por ellos seguiré luchando”.

Los reportes preliminares indicaban que el video corresponde a la participación de Ozuna en una película gay porno en el año 2011 en Nueva York, auqnue este detalle no ha sido confirmado por el equipo del cantante ni por sus abogados.

Sin embargo, las especulaciones se multiplican. Si se busca en Google contenido bajo el nombre de Ozuna aparecen varios videos desde verano del año pasado en los que se indican que ambos exponentes mantenían una relación.

Fret, el primer exponente urbano que se declaró abiertamente gay, fue asesinado a principios de este mes mientras conducía su moto por Santurce, una zona de la capital boricua, San Juan, cuando desconocidos lo acribillaron.

Hasta el momento, las autoridades policiales en Puerto Rico no han hablado de sospechosos. Sin embargo, Ozuna está siendo investigado y podría ser llamado a declarar.

Al momento, el abogado del artista, el exfiscal Antonio Sagardía, dijo a medios en Puerto Rico que su cliente no tiene que ver nada con el asesinato de Fret.

“Ozuna no tiene nada que ver con esa muerte. Lo único que tiene que ver Ozuna es que la persona (Fret) lo extorsionó y la Policía tiene la información”, argumentó.

Sagardía agregó que su representado llegó a depositarle una suma de dinero, que rondó los $50,000, en la cuenta bancaria, pero luego acudió al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Miami a denunciar lo ocurrido.