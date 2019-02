Concejal Rubén Díaz reafirma que no renunciará por sus comentarios y denuncia discriminación

En medio de una nutrida manifestación, el reverendo dijo que no usará más la palabra “homosexual”, exigió que el Concejo reactive su comité y criticó la “hipocresía” de muchos políticos

Un día después de que el Concejo Municipal decidiera castigar al concejal Rubén Díaz, eliminando el Comité de Taxis y Autos Rentados que el reverendo presidía, por los comentarios que hizo a una estación radial, calificados de “homofóbicos”, el político de El Bronx reiteró que no renunciará al organismo legislativo, como varios políticos le exigen. El concejal se mantuvo en su posición de que la comunidad homosexual tiene mucho poder y control en la Gran Manzana y, aunque admitió haber cometido un error al usar una expresión ofensiva, advirtió que la víctima en toda esta controversia es él y que está siendo objeto de discriminación tras usar su derecho a la libre expresión.

“Va a haber Rubén Díaz para mucho rato (…) la presión es fuerte, el abuso es intolerable, el ostracismo es insoportable, pero como Pablo (el apóstol), aunque quisiera irme, por amor a ustedes, a mi gente, voy a quedarme”, aseguró el líder de El Bronx, en medio de unas 300 personas que acudieron a su oficina para manifestarle respaldo y que no paraban de gritar: “Rubén no está solo” y “Rubén no se va”.

“Yo sé que la palabra homosexual se ha vuelto ofensiva. Ahora hay que usar la palabra LGBT o Gay, y en ese aspecto les digo que no voy a usar más esa palabra (…) pero lo que dije es que tienen poder, y es así. Déjenme ese poder a mí. Eso a mí no me avergüenza”, agregó el concejal, advirtiendo que llevará su caso hasta la corte federal si es necesario.

Díaz negó ser un hombre homofóbico, y no solo dijo tener muchos amigos de la comunidad LGBT, sino que incluso en su conferencia estuvo acompañado por su nieta Érika Díaz y un sobrino que viajó desde Houston, al igual que otros miembros gay, de su comunidad.

“Yo no rechazo a nadie. No odio a la comunidad LGBT (…) por qué me castigan si lo que yo he hecho es ayudar a la comunidad. ¿Cuál es el problema?”, agregó Díaz, al tiempo que criticó al Concejo Municipal por haber eliminado el Comité de Taxis y exigió que lo restituya inmediatamente. “Si el propio presidente Corey Johnson dijo que ese comité había trabajado perfectamente, por qué destruirlo, castigando y afectando a miles de taxistas. Si soy yo la causa de su dolor, por qué no quitarme a mí y dejar el comité y dárselo a otro”, dijo el político, quien arremetió contra varios líderes de la Ciudad a quienes calificó de hipócritas.

“Yo soy bueno cuando necesitan mi respaldo, cuando necesitan mi ayuda y mis camiones de campaña política para tocar puertas, pero dónde está esa gente cuando estoy en el piso”, manifestó el reverendo, mencionando que figuras como Corey Johnson y el contralor Scott Stringer, entre otros, lo han utilizado para beneficiarse con su apoyo y ahora le dan la espalda.

Héctor Germán, líder taxista conocido en el gremio como “122”, manifestó su apoyo al concejal Díaz, y aseguró que hasta que no se reactive el comité, los conductores estarán protestando de manera permanente en City Hall.

Y aunque la mayoría de presentes manifestaron su apoyo total al concejal, el dominicano Carlos Peña, consideró que a Díaz le faltó disculparse por sus palabras.

“Creo que el reverendo sí debería ofrecer una disculpa por todos los comentarios que ha hecho sobre los gays. Ese sería un gesto de humildad, recordando que sin importar las preferencias sexuales de cada quien todos somos hijos de Dios y eso debe prevalecer”, dijo el taxista. “Él es un hombre bueno, un hombre de Dios que ha luchado por nuestra comunidad”.

Al final de su conferencia y en un claro acto de apoyo político, el reverendo Díaz invitó a sus seguidores a que apoyen en sus aspiraciones como Defensor del Pueblo al concejal Ydanis Rodríguez, quien no votó para que le quitaran el comité. “Si ustedes realmente me quieren y me apoyen, les pido que salgan el 26 de febrero a votar y consigan 10, 15 votos por Ydanis Rodríguez, ese es mi candidato y vamos a demostrar que tenemos moral y conciencia”, concluyó Díaz.

El presidente del Concejo Municipal criticó que el reverendo “ahora quiera mostrarse como la víctima” y calificó su defensa a los comentarios basándose en el derecho a la libertad de expresión, como “irrisorios”.