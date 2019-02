Hija de “El Chapo” dice que su padre no es criminal y tampoco millonario

Rosa Isela Guzmán, la hija mayor de Joaquín Guzmán, coincide con la esposa de su padre, Emma Coronel

Rosa Isela Guzmán, la hija mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, coincide con la esposa de su padre, Emma Coronel, en que el convicto no es malo como lo pintan las autoridades.

“El Gobierno lo puso como un mal tipo, como una persona mala, pero no lo es como lo dicen. No es como la gente lo pinta, como millonario. Como la gente lo pinta, no es”, insistió en una entrevista con Telemundo tras el veredicto de culpabilidad contra su padre.

“Es un hombre como todo el mundo, común y corriente”, sostuvo sobre su padre a quien dice querer mucho.

Rosa Isela, quien es dueña de varios negocios en el sur de California, dijo que “siempre voy a estar para él”.

Actualmente, las autoridades investigan a Rosa Isela por lavado dinero. La mexicana estuvo casada con Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de Ismael Zambada García, “El Mayo”. El Vicentillo testificó contra “El Chapo” en el juicio en Nueva York.

Hace tres años Rosa Isela no comparte con su padre, aunque – en algún momento previo al juicio– se le vio en una audiencia en el tribunal.

El cáncer de estómago que padece le habría complicado la posibilidad de asistir a la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn.